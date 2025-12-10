Quini 6: resultados del sorteo 3.329 del miércoles 10 de diciembre de 2025

El boleto ganador se vendió en una agencia ubicada en la localidad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes; y se hizo acreedor de un pozo de $4.150.283.665,50. También repartió premios en el Siempre Sale. Conocé los números ganadores.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

El sorteo 3329 del Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre dejó un nuevo millonario en Argentina , quien acertó todos los números de la modalidad “La Segunda” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Se hizo acreedor de una importante suma, que supera los 4 mil millones de pesos .

Números ganadores: 03 - 05 - 12 - 24 - 29 - 41

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $4.150.283.665,50

5 aciertos: 144 ganadores. Premio: $191.522,97

4 aciertos: 4.808 ganadores Premio: $2.500

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 01 - 04 - 10 - 24 - 35 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $500.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 05 - 07 - 11 - 36 - 41 - 43

5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $8.245.948,50

Pozo extra: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 19 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 40 - 41

6 aciertos: 999 ganadores. Premio $130.130,13

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.330 del Quini 6 se realizará el domingo 14 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $4.950.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.