15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quini 6: resultados del sorteo 3.329 del miércoles 10 de diciembre de 2025

El boleto ganador se vendió en una agencia ubicada en la localidad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes; y se hizo acreedor de un pozo de $4.150.283.665,50. También repartió premios en el Siempre Sale. Conocé los números ganadores.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Redes Sociales

El sorteo 3329 del Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre dejó un nuevo millonario en Argentina, quien acertó todos los números de la modalidad “La Segunda” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Se hizo acreedor de una importante suma, que supera los 4 mil millones de pesos.

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3837 del sábado 6 de diciembre de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 03 - 05 - 12 - 24 - 29 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $2.757.459.222

5 aciertos: 52 ganadores. Premio: $530.371,30

4 aciertos: 2.254 ganadores. Premio: $3.670,72

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $4.150.283.665,50

5 aciertos: 144 ganadores. Premio: $191.522,97

4 aciertos: 4.808 ganadores Premio: $2.500

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 01 - 04 - 10 - 24 - 35 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $500.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 05 - 07 - 11 - 36 - 41 - 43

5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $8.245.948,50

Pozo extra: resultado del miércoles 10 de diciembre de 2025

Números ganadores: 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 19 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 40 - 41

6 aciertos: 999 ganadores. Premio $130.130,13

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.330 del Quini 6 se realizará el domingo 14 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $4.950.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador santafesino se llevó más de $8.800 millones en el Revancha

Resultados del Loto Plus del sábado 13 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3839 del sábado 13 de diciembre de 2025

Resultados del Loto Plus del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3838 del miércoles 10 de diciembre de 2025

play

Cinco delincuentes le intentaron robar, le pegaron un tiro en la pierna y se salvó de milagro

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

play

Escándalo en un torneo de fútbol infantil: los padres terminaron a las piñas en la final

Rating Cero

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

El actor logró la remisión de la diabetes tipo 2 luego de su descenso de peso.

La impresionante transformación física de Billy Gardell, la estrella de Mike & Molly: bajó 77 kilos

Todos los ganadores de los Martín Fierro de streaming.

Martín Fierro de Streaming: uno por uno, los ganadores de cada terna

Roberto Carlos tiene 83 años.

Roberto Carlos chocó con su Cadillac mientras grababa para la TV brasileña

Video: Pampita deslumbró a los fans de María Becerra en su segundo show en River

Video: Pampita deslumbró a los fans de María Becerra en su segundo show en River

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

últimas noticias

Este pueblo es perfecto para desconectarse de la rutina y disfrutar la naturaleza.

Así es el pueblo oculto de Uruguay que tiene mucha cultura y casi nadie conoce

Hace 3 minutos
play

Cinco delincuentes le intentaron robar, le pegaron un tiro en la pierna y se salvó de milagro

Hace 14 minutos
En Córdoba hay un pequeño pueblo poco conocido que esconde tesoros naturales y una interesante historia.

Turismo en Córdoba: el pueblito desconocido con sierras bajas y altas que le dan un toque especial

Hace 27 minutos
Diciembre avanza y los movimientos planetarios empiezan a definir quiénes llegan mejor parados a la recta final del año

Ni Leo ni Piscis: estos serán los signos con mejor suerte de la semana, según Esperanza Gracia

Hace 30 minutos
Messi deslumbró con un outfit en una paleta de tonos neutros.

La comodidad del mejor del mundo: el look monocromático de Messi al estilo oversize

Hace 43 minutos