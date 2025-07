Polémica por los insultos racistas de una modelo argentina contra la Policía mexicana

Ximena Pichel, también actriz y cantante, tuvo una discusión con los agentes de tránsito por una infracción con su auto de alta gama. “Odio a los negros como tú. No me estés insultando, pinche negro”, se la escucha decir. En redes fue apodada como ‘Lady Racista’.

La también modelo y cantante, Ximena Pichel, quedó expuesta en las redes sociales a través de las filmaciones que se publicaron en las redes sociales y, cuando todavía no se sabía su identidad, fue apodada como “Lady Racista”.

Según se puede apreciar en las imágenes, la mujer está peleando con un agente de tránsito por una infracción con su auto de alta gama, Mercedes Benz: “No me estés insultando, pinche negro, no me estés insultando, culero”.

El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) había intentado colocar el sistema de “araña” en su vehículo, que permanecía estacionado en avenida Tamaulipas, en colonia Hipódromo, Condesa. Esto desencadenó la furia de la modelo que enseguida comenzó a lanzar insultos racistas. “Hasta racista eres”, le replicó el policía, mientras la mujer, cada vez estaba más enojada, siguió insultando: “Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

Mientras la actriz se dirigía a su vehículo donde en la parte trasera había otros ocupantes, no cesó con los agravios: “Odio a los p... negros como tú, culeros, porque negros está bien, ¿pero culeros? Los odio”.

En otro video, también se la puede ver que es filmada por otros testigos mostrando las infracciones que estaba cometiendo y de manera desafiante les dice que sigan filmando, sin importarle las repercusiones y siguió con los insultos: “Grabalo, unos abusadores son”.

Quién es Ximena Pichel

Ximena Pichel es actriz y modelo, participó en campañas publicitarias para marcas reconocidas, trabaja como hostess y colaboró en proyectos de TV Azteca.

En la plataforma de Tiktok se también se define como cantante. En la pantalla chica se destacó en algunas participaciones en la telenovela Entre el amor y el deseo (2010) de la TV Azteca, que tuvo como protagonistas a Lorena Rojas y Víctor González.

Además, participa como segunda voz en la canción No sabes cuánto de Alex Sirvent del álbum Amigas y Rivales (2001), que se ubica en plataformas como Spotify y Youtube.