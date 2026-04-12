Polémica en Chubut por la venta de carne de burro para consumo humano El debut de este producto en carnicerías de Trelew cruza la crisis económica con los tabúes alimentarios de la sociedad argentina. Hay cortes de $7.500 por kilo. Por + Seguir en







La carne de burro irrumpió este mes en las góndolas de Trelew.

La comercialización de carne de burro en Chubut desató un intenso debate que cruza la crisis económica con los tabúes alimentarios de la sociedad argentina. El producto irrumpió este mes en las góndolas de Trelew con cortes de $7.500 por kilo, hecho que activó una inmediata controversia pública sobre su origen y destino.

El proyecto nació como una respuesta de los productores rurales de Punta Tombo ante la decadencia del sector ovino. Julio Cittadini, responsable del emprendimiento, sostuvo que "la carne de burro presenta cualidades nutricionales y organolépticas comparables a las de la carne vacuna" y defendió la aptitud de los suelos patagónicos para el desarrollo de esta especie.

Sin embargo, la iniciativa encuentra una férrea oposición en organizaciones civiles y grupos proteccionistas. Estos sectores cuestionan el sacrificio de un animal históricamente vinculado al trabajo y la compañía, a la vez que alegan un lazo emocional que dificulta su aceptación como una fuente de alimento válida para la población.

Frente al rechazo social, los promotores de la actividad buscan la validación a través de eventos públicos. Para el próximo 16 de abril, organizaron una degustación en una parrilla local donde los vecinos podrán probar el producto. "La carne de burro es muy nutritiva, de buen sabor y de muy buena calidad", afirmó Cittadini sobre las bondades de la materia prima.

Más allá de la disputa moral, la actividad requiere una compleja ingeniería regulatoria para su expansión nacional. Aunque cuenta con permisos municipales para la venta local, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aún debe otorgar el aval definitivo para el tránsito federal de estas carnes alternativas.