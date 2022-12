¿Podemos seguir hablando de "familia tradicional"?

Es decir, un modelo marcado por las normas de género binarias (femenino/masculino), el mandato de ser madres o padres -cueste lo que cueste-, del matrimonio hasta que las muerte nos separe, del trabajo no remunerado en el hogar, a cargo de la mujer, y un largo etcétera. Todo lo que se salia de la norma: el divorcio, las parejas no cis o no heterosexuales, o quienes maternan o paternan sin estar en pareja representaban un gran riesgo para la sociedad, algo que todavía hoy se escucha en algunos discursos. Pero no hay ni nunca hubo un solo tipo de familia.