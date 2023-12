Pobreza y la Argentina que viene: el rol clave de los comedores en los barrios populares

"Yo tengo muchos chicos y no me alcanza", señaló a C5N una de las personas que asiste al comedor.

"Yo tengo muchos chicos y no me alcanza. Mis hijos son vendedores ambulantes. Gracias acá ellos pueden comer todos los días. Si no fuera por este comedor, ellos no tienen para comer”, señaló a C5N una de las mujeres que asiste al comedor todos los días.

comedor 2.JPG Vilma, encargada del comedor En-Haccore señaló a C5N que "la comida es un puente para llegar a las familias".

Por su parte, otras de las personas explicó: "No nos alcanza mucho la plata la verdad. Tengo 7 sobrinos, vivimos todos juntos y acá gracias a dios el comedor nos da una mano, nos ayudan”.

Vilma, encargada del comedor En-Haccore señaló a C5N que "la comida es un puente para llegar a las familias". "Con las urgencias que hay en cuanto al consumo problemático de las adicciones y violencia familiar, de género, etc. Trabajamos en varios aspectos y establecemos conexiones con las personas que se encargan para acompañarnos en esta tarea, agregó.

Según la UCA, la pobreza alcanzó el 44,7% durante el tercer trimestre del año

De acuerdo con el informe que publicó el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza multidimensional urbana ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes.

Asimismo, la indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%).

Pobreza

Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó que para 2024 "se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años", en un contexto que, como anticipó el presidente electo Javier Milei, coexistirán "una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico".