Peteco Carabajal habló tras la polémica con Villarruel y reclamó por la suspensión de festivales

El tenso momento que se pudo ver en el vivo se dio cuando el artista estaba tocando con su banda Los Carabajales el tema Lágrimas de Amor e ingresó al recinto la vicepresidenta y el cantante sentenció: “No se paren, no ha llegado nadie”.

Mientras tanto, la transmisión oficial del festival mostraba a Villarruel saludando a los presentes junto a personal de seguridad a sus costados.

Embed Anoche fuimos testigos de un acto de enorme honor a nuestros folkloristas perseguidos, asesinados, desaparecidos en la última dictadura cívico eclesiástico militar. Villaruel llega al festiv Jesús María nuestro querido Peteco Carabajal sentenció "no se paren, no ha llegado nadie" pic.twitter.com/WN5QF6IwW6 — Lulú (@Lulutologa) January 13, 2024

En medio de la repercusión que generó sus dichos, Peteco habló con la periodista Lucila Trujillo en C5N y aclaró cómo fue la situación. “Estábamos tocando con Los Carabajales y en un momento, veo un tumulto en la izquierda, pero no llegué a ver qué pasaba”, comenzó relatando.

Y agregó: “Lo que se veía era un amontonamiento y movimiento de gente y veo a policías que abren y gente con traje que está entrando. Entonces me imaginé que podría ser una comitiva, como el gobernador o intendente”.

Por otra parte, aseguró que lo que se le ocurrió “para que la gente no se distraiga, fue decir esas palabras, ya que a veces suceden peleas e intenté decirlo con esa intención”.

Peteco Carabajal reclamó por la suspensión de festivales y el INCAA

Luego de aclarar que sus dichos sobre el escenario durante el Festival de Jesús María no fueron directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, intentó desprenderse de la repercusión mediática que tuvo.

“Ahora, con tantos días que pasaron me pongo a desmalezar todo lo que sucedió: nunca he estado en ese pico mediático, pero ahora puedo decir que lo que me ha salido del inconsciente y por impulso tiene su razón también porque nosotros estábamos viviendo una linda misa y se pudo haber interrumpido y nos hubieran avisado que si entraba ella la pudieron haber recibo como corresponde”, sostuvo en diálogo con C5N.

Y al mismo tiempo, pidió que las miradas no se centren en sus dichos sino en lo que está sucediendo en el país con las medidas del gobierno que afectan al trabajo de los argentinos de diferentes sectores.

“Lo más importante es que mis compañeros y los suyos (por los periodistas) no se distraigan conmigo y le demos atención a lo que verdaderamente está ocurriendo: la suspensión de festivales, que el INCAA peligra, que la Televisión Pública puede ser manejada de otra forma ajena a nuestras posibilidades de intereses. Un montón de cosas que han costado muchísimo en conseguir y construir en muchos años y que están en un momento que no se sabe para qué lado va a partir esto”, sentenció.