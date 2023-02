Perros rescatistas en Turquía y Siria: la ardua búsqueda entre los escombros

"Es muy importante como se diseña un operativo de búsqueda porque si se tiene la esperanza de tener personas vivas, y estas van a morir en breve, en un lapso de 6 horas, no me preocupa que un perro se equivoque y que encuentre una persona muerta porque se hizo todo el esfuerzo para que eso no ocurra", remarcó.

Además, el perro rescatista es "capaz de llevar una manguera de oxígeno a un hueco" para aumentar la posibilidad de sobrevida y generalmente se trata de un ovejero belga de pelo corto, el malinois", el de Emiliano "Dibu" Martínez, con una disposición única para este tipo de trabajo.

Para cuidar a perros especialmente entrenados para las tareas de rescate se les pone unas botas especiales para que no se lastimen con los restos de estructuras y elementos cortantes que puedan encontrar a su paso.

El famoso perro malinois que compró el "Dibu" Martínez

El arquero campeón mundial con la Selección argentina, "Dibu" Martínez, pagó un fortuna por su mascota de raza ovejero belga de pelo corto, malinois, igual que los canes rescatistas de los escombros en Turquía.

El futbolista desembolsó casi 3,8 millones de pesos argentinos por esta mascota que fue especialmente entrenada "para resguardar su hogar en Birmingham", según trascendió

Esta raza es utilizada por los Equipos de Tierra, Mar y Aires de la Armada de los EEUU (SEALS sus siglas en inglés) y por el Servicio Aéreo Especial en Gran Bretaña para realizar las distintas tareas de vigilancia y patrullaje terrestre.