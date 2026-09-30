30 de septiembre de 2026 Inicio
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Efectos de la crisis: casi 200 familias de Mar del Plata se quedarán en la calle

Alrededor de 177 trabajadores deberán buscar empleo debido al cierre de dos hoteles y de la farmacia de Iosfa, correspondiente a las Fuerzas Armadas.

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Alrededor de 177 trabajadores serán despedidos.

Alrededor de 177 trabajadores serán despedidos.

Foto: 0223

Trabajadores manifestaron este miércoles frente al emblemático hotel Antártida de Mar del Plata para visibilizar el inminente riesgo de cierre de tres históricos edificios pertenecientes a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que dejará a alrededor de 200 familias en la calle.

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La medida genera extrema incertidumbre en la ciudad, donde puntualmente 177 familias dependen de estos puestos de trabajo entre personal contratado y de planta permanente.

La protesta se dio en una jornada crítica: este 30 de septiembre vencen los contratos de 85 empleados que se desempeñan en las unidades hoteleras y en la farmacia de la obra social, sin que hasta el momento las autoridades hayan ofrecido respuestas o instancias de diálogo.

El conflicto se agudizó ante el inminente cambio de dependencia de los establecimientos, que cuentan con más de 75 años de trayectoria en la ciudad. A partir del 1 de octubre, los edificios dejarán de estar bajo la órbita de la obra social para pasar a ser administrados por la Armada Argentina.

Es uno de los hoteles m&aacute;s emblem&aacute;ticos de la ciudad de Mar del Plata.

Es uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata.

La palabra de los líderes gremiales

Según advirtió Diego Lencinas, secretario gremial de ATE Mar del Plata y referente de la CTA Autónoma, la falta de previsiones administrativas amenaza el ingreso directo de los trabajadores a sus puestos de trabajo a partir de este jueves. Para que el personal pueda ingresar a las instalaciones bajo la nueva conducción, se requiere tramitar formalmente el pase en comisión de servicio de la nómina completa, un proceso del cual aún no hay novedades oficiales.

El dirigente sindical remarcó que el conflicto excede el ámbito local y afecta a cerca de 550 trabajadores en todo el país, muchos de ellos con más de 40 años de antigüedad en el sector.

Respecto a las negociaciones, desde ATE señalaron que la Armada manifestó de manera informal no poder absorber la totalidad de las fuentes laborales por no tenerlas contempladas en su presupuesto para 2026. Ante este escenario, el gremio le exigió a las autoridades de IOSFA que continúe garantizando el pago de los haberes y la continuidad laboral hasta fin de año, argumentando que las partidas presupuestarias del organismo para el ejercicio actual ya contemplan dicho costo y destacando que los hoteles no generan déficit económico.

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