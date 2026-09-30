Efectos de la crisis: casi 200 familias de Mar del Plata se quedarán en la calle Alrededor de 177 trabajadores deberán buscar empleo debido al cierre de dos hoteles y de la farmacia de Iosfa, correspondiente a las Fuerzas Armadas. Por Agregar C5N en









Alrededor de 177 trabajadores serán despedidos. Foto: 0223

Trabajadores manifestaron este miércoles frente al emblemático hotel Antártida de Mar del Plata para visibilizar el inminente riesgo de cierre de tres históricos edificios pertenecientes a la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que dejará a alrededor de 200 familias en la calle.

La medida genera extrema incertidumbre en la ciudad, donde puntualmente 177 familias dependen de estos puestos de trabajo entre personal contratado y de planta permanente.

La protesta se dio en una jornada crítica: este 30 de septiembre vencen los contratos de 85 empleados que se desempeñan en las unidades hoteleras y en la farmacia de la obra social, sin que hasta el momento las autoridades hayan ofrecido respuestas o instancias de diálogo.

El conflicto se agudizó ante el inminente cambio de dependencia de los establecimientos, que cuentan con más de 75 años de trayectoria en la ciudad. A partir del 1 de octubre, los edificios dejarán de estar bajo la órbita de la obra social para pasar a ser administrados por la Armada Argentina.

Es uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata. Redes sociales La palabra de los líderes gremiales Según advirtió Diego Lencinas, secretario gremial de ATE Mar del Plata y referente de la CTA Autónoma, la falta de previsiones administrativas amenaza el ingreso directo de los trabajadores a sus puestos de trabajo a partir de este jueves. Para que el personal pueda ingresar a las instalaciones bajo la nueva conducción, se requiere tramitar formalmente el pase en comisión de servicio de la nómina completa, un proceso del cual aún no hay novedades oficiales.