Partió el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Roma para traer repatriados de Israel

Evacuación 74 argentinos repatriados viajan a Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas.

El retorno del vuelo está previsto para aproximadamente dos horas después de su aterrizaje en la capital italiana, una vez que recargue combustible y proceda al embarque de los alrededor de 250 repatriados que esperan en Roma.

Mientras tanto, los aviones Hércules C130 y Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina continúan realizando hoy puentes aéreos entre las ciudades de Tel Aviv y Roma. El arribo a Buenos Aires del tercer vuelo de repatriados de Aerolíneas Argentinas está previsto para mañana, entre las 15 y las 16 aproximadamente.

Cafiero remarcó que hay argentinos con paradero desconocido: "Estamos trabajando con las familias, la embajada y el consulado. La Argentina está consustanciada con el reclamo que se hace desde la comunidad internacional para que se libere a todos los rehenes, de todas las nacionalidades. Y hacemos un llamado especial para los argentinos".

Segundo vuelo de repatriados: las emotivas historias de los llegados a la Argentina

El segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas que transportó desde Roma a un nuevo grupo de argentinos desde Israel arribó este martes a Buenos Aires, tras el recrudecimiento del conflicto de los ataques de Hamás en Gaza.

Los argentinos que volvieron pisar el suelo argentino fueron recibidos por los familiares que los abrazaron emocionados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Escaparon del ataque de misiles del grupo islamista palestino y perdieron muchos amigos en estos 10 días.

En uno de los testimonios, Diego confesó que el detonante fue "cuando uno de los misiles explotó cerca de casa", y que perdió mucha gente en esta guerra: "No puedo describir que siento, no sabía si quería volver para acá o no, es todo muy incierto. En el momento en que suenan las sirenas todos nos unimos y salimos para el refugio. En el avión todos teníamos miedo. Acá vuelvo a Almagro con familiares y amigos. Estaré acá un tiempo hasta que la situación mejore".

Por su parte, Ethel comentó que vive hace 7 años en Israel, en Tel Aviv, y que decidió anotarse entre los repatriados por el pedido de su madre: "Mi mamá me hizo volver, acá las cosas se vieron con otra magnitud. Estoy perdida y no entiendo nada".