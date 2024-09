Comenzó el paro de pilotos en Ezeiza y Aeroparque: afecta a 15 mil pasajeros y más de 150 vuelos

"Tenía que viajar a Tucumán a las 8:20, me enteré recién que no salía el vuelo, ahora tengo que reprogramar para mañana, no sé. Espero que me den una solución", expresó un pasajero que se encontraba en la fila para recibir más información de la empresa.

Son momentos críticos que requieren nuestra mayor serenidad. La empresa intenta dividirnos, pero tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado#somosapla#pilotosargentinos pic.twitter.com/RSkKFtrKY7 — APLA (@aplapilotos) September 5, 2024

Ante esta situación desde Aerolíneas Argentinas emitieron un duro comunicado donde expresaron que “los gremios APLA y AAA ya demostraron su clara intención de hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas”

Frente a las medidas de fuerza remarcaron que “ante todo intento de Aerolíneas Argentinas de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas”. Por último, remarcaron que “esta actitud reprochable continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones. Aerolíneas continuará haciendo su máximo esfuerzo para disminuir el impacto de estas medidas”.

Desde Aeroparque, el periodista Alejandro Moreyra habló con varios de los usuarios afectados. "Estamos esperando qué solución nos dan, el vuelo está cancelado", expresó un joven que viajaba a Calafate. "Está cancelado, se que hay un vuelo a las 16:30 o sino mañana, viajaba a La Rioja", añadió otra joven.