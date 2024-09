Paro de aeronáuticos: Aerolíneas Argentinas no cobrará penalidades por cambio de tickets

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció este jueves que, a raíz del paro anunciado para este viernes entre las 5 y las 14 en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto de Ezeiza, que afectará a unos 150 vuelos y más de 15.000 pasajeros, "no se cobrarán penalidades por cambio de tickets" .

La compañía aclaró que la modificación "no tendrá ningún costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días", siempre que sea para el mismo destino. Los cambios podrán realizarse por la web aerolineas.com y la aplicación de Aerolíneas Argentinas.

"En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio", añade el comunicado de la empresa.

Pilotos de Aerolíneas Argentinas confirmaron un paro de 9 horas para este viernes

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó un cese de actividades para este viernes entre las 5 y 14, por lo que habrá cancelaciones de viajes de parte de la empresa Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto de Ezeiza.

En un comunicado, APLA marcó la magnitud del conflicto: "Ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial".

"Hemos sido pacientes, hemos dialogado, pero la empresa como única respuesta al conflicto envía a los/las pilotos un panfleto que intenta romper la unidad colectiva de sus trabajadores. Es vergonzoso el nivel salarial al que nos han llevado", enfatizó la empresa.