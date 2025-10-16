16 de octubre de 2025 Inicio
El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

Patricia Bullrich confirmó que Argentina sellará en Washington un convenio con el Buró Federal de Investigaciones para coordinar acciones a través del Centro Nacional Antiterrorismo.

El Gobierno anunció que este viernes firmará en Washington un acuerdo de cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. El entendimiento apunta a fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a eventuales amenazas terroristas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó la iniciativa durante su exposición en el 61° Coloquio de IDEA. Según explicó, el convenio permitirá articular el trabajo del recientemente creado Centro Nacional Antiterrorista (CNA) con agencias internacionales.

Lo que buscamos es tener un teléfono rojo para que ante cualquier advertencia de ataque o algo que se esté planificando se pueda prevenir”, afirmó Bullrich. También lo había adelantado durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Sergio Neiffert, viajarán a Washington para rubricar el acuerdo con las autoridades del FBI. Posteriormente, el Gobierno buscará extender este tipo de cooperación con la Unión Europea.

El CNA fue conformado como una herramienta de coordinación entre fuerzas de seguridad, inteligencia y defensa. Su creación responde a una política de mayor alineamiento con organismos internacionales en la lucha contra el terrorismo global.

