Paro de colectivos en el AMBA: cuándo sería y desde qué hora

La Unión Tranviarios Automotor no llegó a un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte y amenaza con paralizar el servicio. Hoy se realizarán asambleas para determinar lo que pasará.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no logró un acuerdo salarial con la Secretaría de Transporte en las últimas horas y amenazaron con ir a un paro el cual iba a llevarse a cabo el lunes 8 de abril, pero finalmente realizarán asambleas en las cabeceras de las líneas para decidir si se convocará a un paro para el martes en el AMBA.

La medida alcanzaría a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y al conurbano de la Provincia de Buenos Aires (PBA), es decir, esto no sería en el interior del país. Roberto Fernández, quien conduce el gremio, aseguró que no se abonó el aumento por “fondos insuficientes” y por eso se tomó la decisión.

“Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmado por las partes con fecha 2 de febrero y que fuera homologada el 19 de ese mes, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte”, expresa el comunicado.

Paro de colectivos Redes sociales

Es por eso que el 4 de abril agregaron: “la UTA se declara en estado de alerta, advirtiendo a la población que, de verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 del corriente, se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA”.

De todas maneras, durante la jornada del lunes no se realizó ningún tipo de paro. Pero una de las especulaciones es, en caso de no llegar a un acuerdo y no se pague lo ya estipulado, la UTA confirmó que podría comenzar la retención de tareas a las 18 por lo que los choferes se encuentran en “estado de alerta”.

Sucede que, en febrero, el gremio y las cámaras empresarias cerraron el acuerdo paritario con un aumento promedio del 17,25% para enero y febrero y una suma fija de $390 mil divido en dos tramos. Así, el sueldo básico alcanzará los $1.088.160.