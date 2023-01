Para los padres de Fernando Báez Sosa, los asesinos de su hijo "merecen cadena perpetua": "Basta de privilegios"

En la previa del comienzo del juicio a los 8 rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa , los padres de la víctima reiteraron el pedido de cadena perpetua para los procesados . "Nuestra vida es un calvario, levantarnos y no estar con Fer ya no es vida", sostuvo Graciela Sosa, su madre.

"Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo sé que mi corazón está destrozado, es una herida sangrante que no tiene cura. Ojalá pudiera calmar este dolor tan grande que tengo", expresó la mujer. "Nuestra vida es un calvario, levantarnos y no estar con Fer ya no es vida. Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi tres años del asesinato de Fernando", planteó.