Para el abogado del arquero de Platense, "los moretones de la denunciante son de vieja data"

"Nuestra versión de los hechos, que es la misma de los testigos, es que hubo un desapoderamiento del celular de Ignacio de parte de la denunciante, por una cuestión de celos, le revisó los mensajes y no se lo devolvió. Lo terminó incautando la Policía a las tres de la tarde del martes", explicó Saracino.

Según el letrado, "esa noche Ignacio se acostó a dormir y cerca de las 4 de la mañana se despertó y se encontró con que ella estaba usando su celular. Se lo pidió, ella tenía un planteo de celos y siguió una discusión. Ignacio le pidió que por favor se lo diera".

"Ante la negativa, él quiso tomarlo y ella le mordió la mano. Toda la sangre que se produjo en ese episodio es de Ignacio. Los moretones que ella aduce son de vieja data, ella juega al fútbol en dos ligas y entrena bastante, de ahí provienen", subrayó.

El abogado enfatizó que "la denunciante no sufrió agresión de parte de Ignacio. Ella tiene brackets y con la fuerza de la mordedura se lastimó sus labios. Ella se fue tirando al piso, él no tiene otra que acompañar el movimiento para que ella no le arranque un pedazo de piel".

La denuncia de la pareja de Ignacio Arce, el arquero de platense denunciado por violencia de género

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes tras una discusión entre ambos en su casa del Barrio Privado Venice. Según la denuncia de la mujer, ella le sacó el celular y cuando el arquero se dio cuenta comenzó un forcejeo para recuperarlo. En ese momento, se violentó y la golpeó, dejándole unos hematomas en las piernas. Minutos después, continuó la discusión en el balcón de la casa y la sometió en el piso. Los vecinos vieron la situación y llamaron a la Policía.

El operativo de detención estuvo a cargo del Comando Patrullas de Tigre. La víctima, que es periodista deportiva, presenta lesiones en su pierna derecha producto de la golpiza que le propinó el jugador del Calamar, además tiene una contusión en el labio inferior y hematomas en ambos muslos.

El arquero fue imputado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.