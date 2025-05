Pánico en el colectivo: el chofer discutió con un pasajero y quiso apuñarlo

“Le digo ‘no escuchás el timbre que te están tocando para bajar’. Él me responde ‘acá mando yo y acá manejo yo’, de mala manera. ‘Cerrá el orto, gil’, me dice. No me aguanté y fui adelante”, relató Rodrigo, la víctima.

La secuencia fue grabada por Micaela, pareja del joven, donde se puede ver claramente la secuencia en el que el joven se dirige hacia el fondo del colectivo y es perseguido por el chofer, quien tenía en la mano derecha un cuchillo.

“Me vas a apuñalar a mí, te estoy grabando, está todo grabado”, le dijo la mujer que acompañaba al pasajero que se peleó con el chofer. Este joven, que había bajado de la unidad, volvió a subir y el chofer que esta vez trató de golpearlo con un matafuego.

El colectivo que intentó apuñalar un pasajero tenía denuncias por violencia

Tras la discusión, tanto el chofer de colectivo como el pasajero se presentaron en la UFI de Tigre para denunciar la agresión. El fiscal Sebastián Fittipaldi está analizando la situación e indagará al conductor, según informaron en C5N.

Al mismo tiempo, se supo que este chofer ya había tenido otros episodios violentos e incluso con esta misma pareja. Rodrigo y Micaela ya habían tenido otros altercados con este chofer.

“No fue la primera vez que tuvimos conflicto con este chofer. La primera vez, cuando subí al colectivo me dijo una grosería y no sabía que atrás mío estaba mi pareja. Esa fue la primera discusión que hubo entre ellos, Rodrigo lo quería matar”, contó Micaela.

Además, la segunda fue Hace pocos días, volvieron a cruzarse y el conflicto se desarrolló luego de que la mujer le mostró una credencial de discapacidad para que le haga el descuento correspondiente y él le pidió de mala manera que le muestre el documento.