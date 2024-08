Palermo: era encargado de un edificio, robó, lo echaron y ahora pide una indemnización

De acuerdo a la denuncia radicada en su momento en la Comisaría Vecinal 14 A, el vecino notó que el candado de la baulera había sido violentado y que le faltaban algunas de sus pertenencias. Luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad salió a la luz que el ladrón era ni mas ni menos el encargado del edificio.

Por ese motivo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, dispuso la detención del hombre y además dictó una orden de allanamiento para recuperar los objetos robados.

En insólito hecho ocurrió luego de que el exencargado recupere la libertad. En un primer momento pidió una licencia psiquiátrica para evitar su despido en el edición, hecho que pudo postergar tres meses pero luego se realizó su desvinculación de manera formal.

Fue entonces cuando sorprendió al consorcio al realizar una demanda al considerar que se trató de "un despido sin causa" motivo por que exigió una indemnización.

Desde el consejo de vecinos aseguran que “es una provocación por parte de él, no corresponde que le paguemos a una persona que tenía nuestra confianza y terminó robando a los propietarios”. Además agregaron, consigna la información de NA, que "iniciaremos una apelación recalcando que no tiene derecho a pedir indemnización porque fue despedido con causa. En todo caso, llegaremos a un acuerdo económico pero no estamos dispuestos a pagar la totalidad de la suma”.