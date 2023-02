Padres de Fernando Báez Sosa en Dolores: "Esperamos una Justicia ejemplar"

Por su parte, el papá remarcó la importancia del veredicto de los jueces y que ayude a quitar la violencia en la sociedad: "Dios quiera que no haya más Fernando en esta vida. Tratamos de sobrellevar todos los días. Nosotros no vivimos más, nosotros sobrevivimos. Me gustaría que la juventud tome conciencia, coraje y que no haya otro Fernando".

"Cuando estuve en la audiencia, cuando veía como lo golpeaban a mi hijo reiteradamente yo quería que los golpes fueran para mí. Espero que la Justicia y los jueces le den a Fernando esa oportunidad y lo que no pude hacer, que ellos den una Justicia ejemplar", detalló Graciela acerca del fallo que brindarán los jueces este lunes en Dolores.

La carta que escribió un amigo de Fernando

Uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, Tomás D'Alessandro, posteó una carta en sus redes sociales para referirse al asesinato del joven ocurrido en enero de 2020, en Villa Gesell.

En la carta, compartida con una imagen donde se lo ve junto a Báez Sosa, menciona una serie de acciones focalizando en la palabra "involucrate", referida hacia quienes leyeron el texto.

"INVOLUCRATE. Simplemente eso. INVOLUCRATE para defender a un amigo, INVOLUCRATE para ayudar a alguien que lo necesite", expresó D'Alessandro, quien fue uno de los testigos que declaró ante la Justicia sobre lo ocurrido con el asesinato a Báez Sosa.