Caso Báez Sosa: los padres de Fernando esperan "perpetua para todos"

"Estamos tranquilos, esperando el veredicto, pero nos costó dormir anoche. Pensamos mucho en lo que puede pasar y venimos a buscar justicia", agregó. El padre de Fernando también resaltó el "apoyo incondicional de la gente" y afirmó: "Todos te dicen que va a ser perpetua. Espero que sea eso".

Por su parte, Graciela contó que vive "días con mucha angustia, muy difíciles" y que aún no pudo reponerse luego de haber visto en video cómo asesinaban a su hijo. "Solo espero justicia y espero estar fuerte mañana para el veredicto", declaró.

En cuanto a las disculpas de los ocho imputados durante sus palabras finales, la mujer aseguró que no sintió nada. "No los vi arrepentidos, porque en muchas oportunidades los vi sonriendo. Por lo menos me merecía respeto. En varias ocasiones los vi que me hacían hasta muecas", denunció.

"Espero que esta vez los jueces puedan hacer por Fernando lo que yo no pude hacer por mi hijo. Que les den la pena máxima, que es lo que todos esperamos, y que esto no vuelva a ocurrir. Nadie se merece esto", sostuvo Graciela, quien aseguró que como padres no tienen "un futuro para adelante".

"Estamos muy enfocados en la sentencia de mañana. Veremos qué podemos hacer con nuestra vida, tal vez podamos ayudar a otras madres que pasen por lo mismo y enfocarnos en algo, porque nuestra vida continúa. Estamos muy infelices pero debemos ser fuertes por Fernando", afirmó.

"Esto recién empieza. Nosotros venimos peleando hace tres años y llegaremos hasta el final. Mientras Dios nos dé fuerzas y el apoyo de la gente, vamos a estar dispuestos a todo por justicia para Fernando", concluyó Silvino.