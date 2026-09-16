Quini 6: los resultados del sorteo 3.409 del miércoles 16 de septiembre de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

El sorteo 3.409 del Quini 6 de este miércoles 16 de septiembre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.408 del domingo 13 de septiembre de 2026

Números ganadores: 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 29

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 16 de septiembre de 2026

Números ganadores: 2 - 6 - 9 - 31 - 36 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $3.108.599.852

5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $1.414.516

4 aciertos: 1.498 ganadores Premio: $8.781

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 16 de septiembre de 2026

Números ganadores: 2 - 9 - 20 - 30 - 35 - 36

6 aciertos: vacante. Premio: $8.563.057.128

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 16 de septiembre de 2026

Números ganadores: 11 - 25 - 27 - 38 - 40 - 44

5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $39.312.961

Pozo extra: resultado del miércoles 16 de septiembre de 2026

Números ganadores: 2 - 6 - 9 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 29 - 30 - 31 - 36 - 42

6 aciertos: 364 ganadores. Premio: $549.450

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.410 del Quini 6 se realizará el domingo 20 de septiembre a las 21:15. Pozo estimado: $14.700.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.