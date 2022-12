Organizaciones sociales realizaron otra jornada de protesta en el centro porteño

Militantes y dirigentes de organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) protestaron este jueves frente al Ministerio de Desarrollo Social, bajo la consigna "por una Navidad sin hambre" y para denunciar "las bajas masivas" de planes sociales .

Los manifestantes realizaron dos partidos de "fútbol piquetero". En el primero se enfrentaron "Argentina vs. el hambre y el ajuste", mientras que en el segundo lo hicieron "hinchadas antifascistas contra el ahorcamiento de Amir Nasr-Azadani (un futbolista iraní condenado a muerte) y de ningún luchador ni luchadora popular".

Las columnas de manifestantes portaron un estandarte con la consigna "Basta de ajuste, fuera el FMI" y se acercaron desde el Obelisco por la avenida 9 de Julio, que estuvo cortada en ambas manos desde el mediodía, aunque sin afectar la traza del Metrobus.

La manifestación, que tornó imposible el tránsito sobre la principal arteria de la Ciudad, entre las avenidas San Juan y Córdoba, tuvo lugar donde días atrás se desarrollaron multitudinarias celebraciones populares tras la obtención del título mundial en Qatar 2022 por parte de la Selección nacional.

Las organizaciones sociales lideradas por el Polo Obrero, Barros de Pie y el MST marcharon hasta la cartera que preside Victoria Tolosa Paz para protestar contra las políticas del Gobierno "en el peor mes del año", diciembre.

La versión piquetera de "Muchachos"

Aún imbuidos en el fervor mundialista, los piqueteros marcharon con su propia versión del tema "Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar", de La Mosca, sondando de fondo. La canción de convirtió en un éxito fenomenal en las últimas semanas, en especial durante las celebraciones por la obtención del título.

El "remix" piquetero de "Muchachos" expresa: "En América nací / Tierra del Diego y del Che / De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar / Porque no vas a entender / Que la lucha piquetera / Está creando poder; Y eso no se terminó / Porque vamos a luchar / Contra el hambre y el ajuste / Por la huelga general / Tolosa, ¿que vamo´ a comer en Navidad? / Con ajuste y sin trabajo / Que quilombo se va armar; Y ahora vamos todos juntos a luchar / De Ushuaia hasta la Quiaca / Hay acampe nacional".