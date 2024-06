Organizaciones sociales acampan en el Congreso para reclamar alimentos

Denuncian que no están incluidos en el plan de distribución que el Ministerio de Capital Humano puso en marcha este miércoles. "Queremos que a nuestros comedores y merenderos también lleguen los alimentos", reclaman.

Las organizaciones denuncian que no reciben alimentos desde diciembre.

"Queremos que a nuestros comedores y merenderos también lleguen los alimentos que desde diciembre no están llegando, no porque no existían, sino porque los han acopiado", explicó la dirigente del MST Mónica Sulle a La Mañana por C5N.

En diálogo con el móvil de Diego Fernández, señaló que las organizaciones ya habían denunciado que "alimentos había y plata hay". "Se demostró y la Justicia les está exigiendo que digan cuándo va a empezar la entrega y distribución. Nosotros queremos que llegue también a nosotros, no solamente a CONIN y a (Abel) Albino que pone restricciones", sostuvo.

Sulle destacó que en diciembre pasado "tuvimos una reunión con el nuevo Gobierno y ahí les presentamos todos los comedores con sus referentes, teléfonos y direcciones. Podrían haber ido tranquilamente y no han ido. No nos dan ninguna respuesta, no tienen interlocutor", aseguró.

"Si no nos querían dar a las organizaciones, ¿por qué no lo universalizaban y llegaban ellos a entregarle a cada una de las personas?", cuestionó. En cambio, "la respuesta fue negarse a entregarnos a los comedores, el avasallamiento, culparnos a nosotros y decir que éramos corruptos", enumeró.

"Ellos quieren que desaparezcamos, por eso nos tratan de intermediarios. Pero ahora se dio vuelta la tortilla: los que mintieron con relación a que no había comida son ellos, los que están dejando vencer la leche son ellos, los que están pidiendo plata y sobresueldos son ellos. La sociedad se tiene que dar cuenta quién es la casta", concluyó.