Operativo por un acumulador de basura en Don Torcuato: foco infeccioso para el barrio y enojo de los vecinos

José Ocampo vive desde hace años en un estado deplorable en su vivienda que le ocasiona hasta un riesgo en la salud. La gente que vive en el lugar lo denunció y pidió que la Municipalidad se ocupe.

Basural en Don Torcuato.

Basural en Don Torcuato.

Una vivienda ubicada en Don Torcuato es el escenario de un foco infeccioso para el barrio porque desde 2013 hasta el día de la fecha porque está repleto de basura en cantidades y se realizó una denuncia no solo a la persona que vive ahí, sino que se hizo un llamado a la Municipalidad.

Un peritaje del cuerpo médico forense confirmó que las bacterias agravaron las muertes por fentanilo adulterado
Los vecinos se dieron cuenta de la acumulación de esta casa que se encuentra en la calle Boquerón al 2900. El Estado no interviene y, por eso, la acumulación se hizo pesada en el lugar. Los mismos testigos del día a día aseguran que el hombre José Ocampo tiene cuadros psiquiátricos que, en ocasiones, es agresivo con las personas.

Según las personas que viven en la zona, Ocampo lucra con la cantidad de basura que hay en su domicilio y en la puerta. Hay cajas, bolsas, plásticos, baldes, restos de electrodomésticos, sillas y otros elementos.

Hay innumerables denuncias y la perito psiquiatra, Blanca Huggelmann, aseguró en La Nación + que se trata del síndrome de Diógenes. “Tienen que ir a la fiscalía y contar que el vecino tiene una patología psiquiátrica y deben hacerle los estudios correspondientes”.

“Hace 15 años que José se dedica a la gestión de residuos sólidos urbanos. Él lucra con esto. Existe una ley que regula los residuos sólidos urbanos. Esto funciona porque José junta residuos y todos los derechos los deja depositados acá y esto trae ratas y moscas”, aseguró un vecino denunciante.

