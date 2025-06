Olla popular en Plaza Miserere: la cruda realidad de las personas en situación de calle

"Me está yendo muy mal. Hay abandono de personas. Nadie nos ayuda en nada. El frio que pasamos en la calle es tremendo. El otro día dormí entre las baldosas y casi me muero de hipotermia. No tengo ayuda de nadie, en la calle te roba, te tocan, te sacan las zapatillas, apareces sin nada", denunció Natalia, una mujer en situación de calle, en diálogo con C5N.

"Yo le pido a la gente que tenga sensibilidad por los pobres que estamos sufriendo mucho frio en la calle. Pasamos mucho frio y mucho hambre. Que tenga piedad por nosotros", manifestó otro de los presentes.

Desde las organizaciones que impulsaron la iniciativa se denunció además que hace tres años el Gobierno de la Ciudad no entrega colchones ni frazadas, y que los centros de noche están desbordados. También exigieron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que entregue las frazadas que su cartera tiene guardada en depósitos.

"La problemática es enorme y en la ciudad de Buenos Aires se va a gravando cada día más. Nos encontramos haciendo unas ollas populares. Casi no existen políticas públicas especificas y las que existen las quieren recortar", denunció Marian, integrante de la Red puentes de nuestra América Movimiento Popular.

La mujer contó además que la jornada se realizó en el marco de la tercera jornada de censo de personas en situación de calle en la que las organizaciones buscan tener un número real de la problemática para abordar la situación.