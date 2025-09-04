Sin subsidios: el Gobierno excluyó a usuarios de barrios cerrados y countries del régimen de beneficios Identificaron a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo que se inscribieron para el subsidio energético de manera fraudulenta. Por







Quitaron subsidios energéticos a usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados en el norte del AMBA. Redes Sociales

El Gobierno comunicó que durante el mes de agosto se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

En mayo, la secretaría de Energía del Ministerio de Economía, había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago. Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio.

Esto se logró con herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el equipo de la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y garantizó que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.