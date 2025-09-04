4 de septiembre de 2025 Inicio
Sin subsidios: el Gobierno excluyó a usuarios de barrios cerrados y countries del régimen de beneficios

Identificaron a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo que se inscribieron para el subsidio energético de manera fraudulenta.

Quitaron subsidios energéticos a usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados en el norte del AMBA.

El Gobierno comunicó que durante el mes de agosto se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.
Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

En mayo, la secretaría de Energía del Ministerio de Economía, había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago. Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio.

Esto se logró con herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, el equipo de la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y garantizó que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.

Anunciaron que continuarán avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente. Con esta acción, se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren.

El Gobierno definió los aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre: de cuánto será la suba en las boletas

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre

Los gurúes del mercado elevan su pronóstico de inflación para agosto al 2,1% y estiman un 28,2% para 2025

Federico Furiase defendió las medidas del Gobierno.

El director del Banco Central criticó el "ruido político" y vaticinó un triunfo de La Libertad Avanza en octubre

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Anses explicó cuál es el trámite para no perder el cobro total de la AUH.

Este es el trámite fundamental de ANSES para no perder el 100% de la AUH

Rating Cero

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

La Selección argentina se despide de la localía contra Venezuela.

En el último partido de Messi en Argentina, la Selección empata 0-0 con Venezuela en el Monumental

Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre

Los gurúes del mercado elevan su pronóstico de inflación para agosto al 2,1% y estiman un 28,2% para 2025

