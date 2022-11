Nueva denuncia contra Valentina, la viuda negra: le robó la identidad a una joven y usó sus fotos

"Todo esto fue una desgracia para mí. Me enteré por gente que me empezó a mandar fotos de que estaba saliendo en la tele. Se ve que la chica esta se hacía pasar por mí, no tengo ni idea de quién es", aseguró Ludmila, la denunciante, en diálogo con C5N.

La joven contó que las imágenes que se hicieron públicas en las últimas horas fueron robadas de sus perfiles privados de Facebook e Instagram. "La mayoría de mis seguidores son gente conocida. No hay nada raro por ahora, pero capaz que acepté a alguien que no conocía. Son muy pocas las solicitudes que me llegan", explicó.

"Fue muy feo todo el día que pasé, porque me difamaron con algo que no tenía nada que ver. Cuando vi todo eso, estaba con mi familia y se pusieron mal. Empezamos a buscar abogado porque en el primer momento no entendía nada. Quiero pedir que se dejen de viralizar mis fotos porque yo no tengo nada que ver", reclamó.

Ludmila se acercará a la Fiscalía este miércoles para prestar declaración y realizar la denuncia formal. Calcula que la delincuente usó alrededor de 10 fotos que ella había subido a sus redes el año pasado.

Quién es Valentina, la viuda negra que está prófuga

Una joven es buscada por la Justicia hace un mes, acusada como "la viuda negra" de zona norte, por seducir a hombres mayores, desvalijarlos y robarlos. A su última víctima le desvalijó la casa, pero dos cómplices lo atacaron y está internado en el hospital.

En su perfil de Tinder, la joven dice llamarse Valentina y tiene 21 años. Según los datos que le dio a su víctima, era una estudiante de Ciencias Económicas y trabajaba en el estudio de sus padres.