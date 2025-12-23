23 de diciembre de 2025 Inicio
Cenó en un reconocido restaurante de Palermo, gastó casi medio millón de pesos y se volvió viral por mostrar la cuenta

Un usuario de X se quejó en redes sociales y compartió el ticket para mostrar el detalle de todo lo que consumió en el local. Las hilarantes respuestas.

Un usuario se quejó de que le cobraron más de $460.000 en Anchoíta.

Un usuario compartió indignado el monto de su cena en un reconocido restaurante de Buenos Aires. De acuerdo con el ticket, gastó en total $461.000.

En el posteo que subió en su cuenta de X, escribió: “Cena para 2 por 450mil pesos argentinos. País inviable”. Las respuestas no tardaron en llegar.

En el ticket compartido, se puede ver que los comensales pidieron limonada, dos choripanes, dos ojos de bife, medialuna, papas fritas, ensaladas, café y pan.

Eso dio un total de casi un millón de pesos, aunque si bien el usuario dijo que la cena era para dos personas, el ticket parecía ser para cuatro.

"Encima dice muuu esa vaca todavía", dijo uno sobre el punto de la carne; otro "40k un choripan jajaja te vieron la cara amigo esconde eso que se van a reir de vos nomas", "El café lo sirvió Todd Carmichael", agregaron.

