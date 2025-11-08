Este sábado 8 de noviembre se llevará adelante la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. La buena noticia para los interesados es que podrán acceder a transporte público gratuito durante lo que dure el evento también en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Este pase libre tendrá vigencia ara colectivos y subtes para poder visitar los más de 300 sitios que están adheridos y formarán parte de esta noche única.
Cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo
Para sacar el Pase Libre para la Noche de los Museos 2025, se puede descargar por dos medios: a través de Boti, el bot de la Ciudad que funciona en Whatsapp o bien por el sitio web del evento.
Para descargarlo con Boti, hay que seguir estos pasos:
1) Iniciar el chat con Boti (+54 9 11 5050-0147) y enviarle un mensaje 2) Pedir información sobre la Noche de los Museos y luego pulsar la opción "Pase Libre" cuando despliegue el menú. 3) Descargar el PDF y guardarlo en el celular
En caso de que quieran descargarlo de la web, los usuarios deberán seguir estos pasos:
1) Ingresar al sitio oficial de la Noche de los Museos 2) Buscar el link "sacá tu pase libre" 3) Hacer click para descargar el documento en el celular
Cuándo y en qué transporte público se puede usar el Pase Libre de la Noche de los Museos
El pase libre permitirá viajar en colectivo y subte de manera gratuita en la Ciudad de Buenos Aires entre las 18 y las 3 de la mañana. Para validarlo, los usuarios deberán mostrar el pase al chofer, aunque no hará falta en el subte ya que será gratuito toda la jornada.