Este sábado 8 de noviembre, los usuarios interesados en participar del evento cultural en la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder a boletos de transporte público gratuito.

Este sábado 8 de noviembre se llevará adelante la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. La buena noticia para los interesados es que podrán acceder a transporte público gratuito durante lo que dure el evento también en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Este pase libre tendrá vigencia ara colectivos y subtes para poder visitar los más de 300 sitios que están adheridos y formarán parte de esta noche única.

Para sacar el Pase Libre para la Noche de los Museos 2025 , se puede descargar por dos medios: a través de Boti, el bot de la Ciudad que funciona en Whatsapp o bien por el sitio web del evento.

Para descargarlo con Boti, hay que seguir estos pasos:

1) Iniciar el chat con Boti (+54 9 11 5050-0147) y enviarle un mensaje 2) Pedir información sobre la Noche de los Museos y luego pulsar la opción "Pase Libre" cuando despliegue el menú. 3) Descargar el PDF y guardarlo en el celular

En caso de que quieran descargarlo de la web, los usuarios deberán seguir estos pasos:

1) Ingresar al sitio oficial de la Noche de los Museos

2) Buscar el link "sacá tu pase libre"

3) Hacer click para descargar el documento en el celular

Cuándo y en qué transporte público se puede usar el Pase Libre de la Noche de los Museos

El pase libre permitirá viajar en colectivo y subte de manera gratuita en la Ciudad de Buenos Aires entre las 18 y las 3 de la mañana. Para validarlo, los usuarios deberán mostrar el pase al chofer, aunque no hará falta en el subte ya que será gratuito toda la jornada.