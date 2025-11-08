8 de noviembre de 2025 Inicio
Noche de los Museos: cómo obtener el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo

Este sábado 8 de noviembre, los usuarios interesados en participar del evento cultural en la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder a boletos de transporte público gratuito.

Por
Cómo obtener el pase libre para viajar gratis.

Este sábado 8 de noviembre se llevará adelante la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires. La buena noticia para los interesados es que podrán acceder a transporte público gratuito durante lo que dure el evento también en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Este pase libre tendrá vigencia ara colectivos y subtes para poder visitar los más de 300 sitios que están adheridos y formarán parte de esta noche única.

noche de los museos

Cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo

Para sacar el Pase Libre para la Noche de los Museos 2025, se puede descargar por dos medios: a través de Boti, el bot de la Ciudad que funciona en Whatsapp o bien por el sitio web del evento.

Para descargarlo con Boti, hay que seguir estos pasos:

1) Iniciar el chat con Boti (+54 9 11 5050-0147) y enviarle un mensaje
2) Pedir información sobre la Noche de los Museos y luego pulsar la opción "Pase Libre" cuando despliegue el menú.
3) Descargar el PDF y guardarlo en el celular

En caso de que quieran descargarlo de la web, los usuarios deberán seguir estos pasos:

1) Ingresar al sitio oficial de la Noche de los Museos
2) Buscar el link "sacá tu pase libre"
3) Hacer click para descargar el documento en el celular

Cuándo y en qué transporte público se puede usar el Pase Libre de la Noche de los Museos

El pase libre permitirá viajar en colectivo y subte de manera gratuita en la Ciudad de Buenos Aires entre las 18 y las 3 de la mañana. Para validarlo, los usuarios deberán mostrar el pase al chofer, aunque no hará falta en el subte ya que será gratuito toda la jornada.

  • Colectivos: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188.
  • Subtes: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro.
  • Ecobicis: se pueden realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.
  • EBUS (Buses eléctricos): tendrán recorrido desde La Usina del Arte hasta Retiro con una frecuencia de 15 minutos.

