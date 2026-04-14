Neuquén: denuncian a un enfermero por abusar de una paciente internada La víctima de 54 años estaba imposibilitada de hablar a causa de una traqueotomía, pero logró relatar los ataques a su familia mediante un texto manuscrito. La Justicia provincial ya dispuso diversas medidas probatorias para esclarecer el episodio. Por + Seguir en







La rápida reacción de la familia activó la intervención de la fiscalía.

La Justicia de Neuquén investiga a un enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente que estaba internada en una clínica privada y que se encontraba imposibilitada de hablar a causa de una traqueotomía. La denuncia formal llegó a la fiscalía a través del entorno de la víctima.

Según informó La Mañana de Neuquén, la mujer de 54 años ingresó al centro médico con un cuadro respiratorio complejo que requirió la mencionada intervención quirúrgica. Tras el éxito del procedimiento, los médicos dispusieron su traslado a una sala de terapia intermedia para su estricta observación clínica.

En esas circunstancias de vulnerabilidad ocurrieron los presuntos ataques. Ante la imposibilidad física de utilizar su voz, la damnificada tomó lápiz y papel para alertar a sus familiares sobre al menos tres episodios de abuso por parte del enfermero.

La rápida reacción de la familia activó la intervención de la fiscal Carolina Mauri, titular de la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres. La funcionaria judicial inició un expediente para reunir evidencia concreta y evaluar una eventual formulación de cargos contra el trabajador sanitario.

Como primeras medidas, Mauri concretó una entrevista adaptada con la víctima para conocer su testimonio. Además, solicitó la historia clínica completa, demandó los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento y citó a declarar a otros empleados del lugar.