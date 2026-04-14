14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Neuquén: denuncian a un enfermero por abusar de una paciente internada

La víctima de 54 años estaba imposibilitada de hablar a causa de una traqueotomía, pero logró relatar los ataques a su familia mediante un texto manuscrito. La Justicia provincial ya dispuso diversas medidas probatorias para esclarecer el episodio.

Por
La rápida reacción de la familia activó la intervención de la fiscalía.

La rápida reacción de la familia activó la intervención de la fiscalía.

La Justicia de Neuquén investiga a un enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente que estaba internada en una clínica privada y que se encontraba imposibilitada de hablar a causa de una traqueotomía. La denuncia formal llegó a la fiscalía a través del entorno de la víctima.

Escuela Técnica N°1 en Santo Tomé, Corrientes.
Te puede interesar:

Una docente denunció que sus alumnos planeaban un tiroteo en la escuela: "Vamos a matar a todos"

Según informó La Mañana de Neuquén, la mujer de 54 años ingresó al centro médico con un cuadro respiratorio complejo que requirió la mencionada intervención quirúrgica. Tras el éxito del procedimiento, los médicos dispusieron su traslado a una sala de terapia intermedia para su estricta observación clínica.

En esas circunstancias de vulnerabilidad ocurrieron los presuntos ataques. Ante la imposibilidad física de utilizar su voz, la damnificada tomó lápiz y papel para alertar a sus familiares sobre al menos tres episodios de abuso por parte del enfermero.

La rápida reacción de la familia activó la intervención de la fiscal Carolina Mauri, titular de la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres. La funcionaria judicial inició un expediente para reunir evidencia concreta y evaluar una eventual formulación de cargos contra el trabajador sanitario.

Como primeras medidas, Mauri concretó una entrevista adaptada con la víctima para conocer su testimonio. Además, solicitó la historia clínica completa, demandó los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento y citó a declarar a otros empleados del lugar.

A su vez, la fiscalía ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense para revisar a la paciente en busca de indicios físicos sobre los hechos denunciados. Por su parte, los investigadores ya individualizaron y notificaron de la causa al enfermero.

Noticias relacionadas

Comodoro Rivadavia conmocionado por la muerte de Ángel López.

La Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia de Ángel a la madre

Repartidores 1 – Apps 0: la Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor de los trabajadores. 

La Justicia bonaerense obligó a las apps a reconocer los derechos laborales de los deliverys

La empleada administrativa fue detenida y está involucrada en un fraude por falsificasión de aptos médicos. 

Detuvieron a una mujer por falsificar más de 3.000 aptos médicos para licencias de conducir

La cachorra de lobo se encuentra bajo protección asistida con personal idóneo. 

Allanaron la casa de una dealer en Florencio Varela y encontraron una cachorra de lobo blanco

Un informe docente reveló cómo se sentía Ángel antes de mudarse con su mamá. 

Un informe escolar reveló que Ángel estaba "angustiado" antes de mudarse con su madre

Carne de burro, una alternativa económica a los cortes vacunos.

La venta de carne de burro en Chubut agotó su stock en tiempo récord: "En un día y medio no quedó nada"

Rating Cero

La mediática aseguró está en tratamiento para controlar su ansiedad.

"Es estrés": Dani La Chepi mostró cómo le quedó la cara y causó preocupación

La hija de Maru Botana consiguió trabajo como modelo en España. 

La hija de Maru Botana se hartó del país: "Me voy, Buenos Aires me hacía mal"

Peter Lanzani, Rochi Igarzábal, Nico Riera, Lali Espósito y Gastón Dalmau.

Nico Riera ratificó que "hay algo dando vuelta" para el regreso de Teen Angels, la banda de Casi Ángeles

Se confirmó lo que se rumoreaba: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están separados. 
play

Marcelo Tinelli confirmó su ruptura con Milett Figueroa: "Lo decidimos en el mes de marzo"

La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.

"Preparen sus pañuelos": revelaron nuevas imágenes de la película animada Spider-Man

La banda se ubicó entre las 10 que más entradas vendieron en Latinoamérica durante 2025.

Airbag agotó las entradas por dos Vélez, y anunció un nuevo show: cuándo toca y cómo comprar entradas

últimas noticias

Escuela Técnica N°1 en Santo Tomé, Corrientes.

Una docente denunció que sus alumnos planeaban un tiroteo en la escuela: "Vamos a matar a todos"

Hace 25 minutos
La rápida reacción de la familia activó la intervención de la fiscalía.

Neuquén: denuncian a un enfermero por abusar de una paciente internada

Hace 48 minutos
Marchesin es consolado por el capitán Leandro Paredes.

El llanto desconsolado de Agustín Marchesín, tras su grave lesión en La Bombonera: "Me rompí la..."

Hace 50 minutos
La mediática aseguró está en tratamiento para controlar su ansiedad.

"Es estrés": Dani La Chepi mostró cómo le quedó la cara y causó preocupación

Hace 54 minutos
Comodoro Rivadavia conmocionado por la muerte de Ángel López.

La Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia de Ángel a la madre

Hace 56 minutos