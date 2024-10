Navidad Maradoniana: en su 64° cumpleaños, Diego Maradona está más vivo que nunca

Diego Maradona bandera

La velada tuvo todas las características de un festejo navideño en el que se reúne gente que no se conoce y que, con el correr de las horas y del aguardiente, se va soltando y se funde en un sentir colectivo. Camisetas de la Selección argentina, de Boca, de Napoli y banderas de distintos barrios fueron copando desde el anochecer la vieja casona sobre la Avenida Rivadavia.

Cuando ya giraban las bandejas con pizzas y choripanes, se empezaron a filtrar algunos cantitos. Primero tímidamente y después a los cuatro vientos, "El que no salta es un inglés", "Oh mamma, mamma, mamma", "Vale 10 palos verdes se llama Maradona..." y "Oh, oh, oh, oh, hay que alentar a Maradó" se convirtieron en parte de la banda sonora de la noche, además de los temas habituales del repertorio maradoniano que agitaban los parlantes.

Todos tenemos una historia con el Diego. Podemos no haberlo visto nunca en persona pero siempre hay un recuerdo, una frase o una imagen protagonizadas por él que vive siempre en nuestra memoria. Como si fuera una agitada plaza de mercado, hubo un furioso intercambio de esas anécdotas del Diez durante toda la noche. "¿Dónde conseguiste esta camiseta?", "Yo estuve en la cancha en la clasificación al Mundial contra Perú...", "Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados". Solo faltó alguno de los millones que juran haber estado en La Paternal el 20 de octubre de 1976, en el debut del ídolo en Primera.

La Navidad celebra el nacimiento de Jesús pero también su vida y sus milagros. Acá también se repasaron las grandes proezas dentro de la cancha como el gol de tiro libre a Juventus o la Mano de Dios, y los eventos memorables fuera como La Noche del Diez o su defensa de las causas justas. Desde las paredes, cual íconos religiosos, confirmaba su lugar del hombre más fotogénico del mundo, del que siempre aparece una imagen nueva que no habíamos visto y que siempre nos conmueve.

El reloj dio las doce y estalló la alegría del brindis y los abrazos. Y las lágrimas. Cantar el Feliz cumpleaños, el Himno Nacional y Santa Maradona. Emocionarse con Para verte gambetear, tal vez el más hermoso de los temas escritos para él. Alzar la copa por el tipo que se convirtió en un pasaporte, en una lingua franca, en un código que nos distingue a todos los argentinos por haber nacido en el mismo suelo que él y que nos hace merecedores de un saludo, una sonrisa y un buen gesto en cualquier rincón del mundo.

"Hubo gente que lo llevó a terminar como terminó. Justicia social es que la gente tenga lo que merece. Creo que con estas juntadas Diego está en una nube o acá mirándonos y está recibiendo lo que merece. Nosotros vamos a seguir hablando de Diego, agradeciéndole, vamos a seguir siendo felices por él y vamos a seguir estando orgullosos de ser argentinos", cerró la noche Agustín Díaz Pereyra, uno de los organizadores.

Luego de su muerte, se supo que en sus últimos días, cuando regresó al país para dirigir a Gimnasia, Diego tenía miedo de que los argentinos lo olvidaran. Personas en todas partes del mapa −muchas que nunca lo vieron jugar− juntándose, alzando la copa por él en su cumpleaños, compartiendo su foto, cantando canciones sobre él y contando sus anécdotas muestran que su recuerdo está más vivo que nunca.

Pelusa por el Mundo: la familia que viaja en un colectivo de 1961 ploteado de Diego Maradona con el sueño de llegar a Nápoles

Lucas y Estefanía están entre las personas más requeridas en esta Navidad Maradoniana. La gente quiere conocerlos, charlar con ellos y comprarles stickers para ayudarlos en su viaje. Junto a sus hijos, Azul y Oro, son protagonistas de una aventura singular: se embarcaron en el proyecto Pelusa por el Mundo, en el que buscan llegar a Nápoles en un colectivo completamente maradonizado, con imágenes del Diez que les abren las puertas a donde vayan.

"Este es un viaje de vida que hicimos con la familia. Tuvimos la idea cuando faltó el Diego físicamente, sentí la necesidad de devolverle de alguna forma algo. Surgió la idea de viajar, cambiamos el auto por el colectivo, lo miramos y dijimos 'es Pelusa, tenemos que ir hasta Nápoles'. Que sea un homenaje y que en cada lugar que pare se hable del Diego. Sin darnos cuenta, en cada lugar en que paramos hablamos cosas lindas de él y es una forma de recordarlo", contó Lucas.

Él es arquitecto y tenían en familia un negocio de ropa en Mercedes, donde vivían. "Dejamos todo, queríamos otra cosa para nuestra vida, para nuestra familia, y qué mejor que acompañados por el Diego. Con él siempre estamos en casa, nos hacía sentir bien y nos sigue haciendo sentir bien. Nos ha pasado con gente que ya por el hecho de que nos guste el Diego, somos hermanos, nos conocemos de toda la vida, compartimos, ese es el legado", explicó.

Pelusa, como bautizaron al colectivo, funciona como el original: une a gente que no se conoce, pero que está conectada por la misma pasión. "Cuando salimos a la calle fue especial, fue en pleno Mundial. La gente toca bocina, cuando paramos en un pueblo enseguida viene gente, se saca fotos. La gente tiene distintas anécdotas con el Diego, algunos lo quieren por lo futbolístico, otros por lo que era como persona, cómo pensaba, qué defendía... ¿Cuántas versiones tuvo? Y esa variedad la vemos en la reacción de la gente a diario, es hermoso", detalló Lucas.

"Cuesta un poco pedir, pero estamos abiertos a todo, a alguien que quiera esponsorear, que le guste", admitió, para luego compartir un alias para quien quiera ayudarlos: lachina33, a nombre de Estefanía Zárate. "Confiamos todos los días, el Diego nos enseñó que hay que darle para adelante siempre", insistió.

Así como la vida de Diego estuvo llena de sinsabores, el viaje de Pelusa también fue una odisea. "La primera salida fue a Brasil. En Curitiba rompimos el motor, nos estafaron, estuvimos seis meses parados, tres meses viviendo en un taller, hasta que apareció un brasilero, Miguel, que nos pagó un motor completo y nos rescató. Después volvimos a Argentina para el cumpleaños de 15 de nuestra hija, vinimos, festejamos y arrancamos para Uruguay, para poder salir del puerto de Montevideo", recordó.

"Teníamos una base de ahorros, rompimos otra vez motor en Uruguay, tuvimos que comprar todo nuevo y se nos fue todo en eso. Ahora volvimos, necesitábamos replantearnos cómo estábamos haciendo las cosas, y dijimos 'vamos a seguir intentando, es lo que nos enseñó el Diego'. Ahora estamos acá, abiertos a lo que surja, el plan siempre es llegar a Nápoles. Le pedimos a Dios y al Diego todos los días, nos levantamos con ese sueño y sabemos que lo vamos a cumplir. Después de haber roto tantas veces, de haber gastado nuestros ahorros ahí, es un viaje distinto, la adrenalina del día a día", destacó.

Llevar tantas imágenes del más humano de los dioses despertó, por supuesto, pasiones místicas. "Nos han dejado velitas atrás, hemos visto a gente llorar desconsoladamente", contó. "Vimos a Argentina campeón, gente festejando el Mundial arriba de Pelusa, nos han parado a invitarnos a dormir a casas solamente por el Diego, hemos encontrado a gente que jugó a la pelota con él, un japonés que estuvo con él en un hotel allá", enumera, emocionado, una lista infinita de historias atravesadas por el Barrilete Cósmico.

