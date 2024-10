Quién es Diego Armando Maradona: 64 frases de propios y extraños en el cumpleaños del ícono cultural argentino

Todavía está pendiente esa promesa, ese tatuaje compartido en honor a sus padres, Doña Tota y Don Diego. Sus hijos están afuera. Sí, todos juntos, como era su última voluntad y jamás lo pudo lograr en vida. Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando miran al cielo, saben que en algún momento va a aparecer papá. No se olvidan que cada 30 de octubre, debía ser una fiesta, esté o no él.

No te sorprendas si en la mesa principal están Gabriel Heinze, el Fenómeno Ronaldo, el brasileño Careca, el Tolo Gallego y Flaco Menotti juntos. A Diego le dieron a elegir para compartir un cumpleaños ideal, como él quería, y los escogió a ellos. Increíble, ¿no? Diego es así. Impredecible.

Cuenta la leyenda que un día como hoy, de 1960, habían nacido 11 mujeres en el Hospital Evita de Lanús. Diego rompió la racha, fue el único varoncito. Cuando vieron que era hombre, todos gritaron como si fuera un gol.

A punto de parir, Doña Tota encontró un prendedor en forma de estrella tirado en la puerta del Evita, es el presagio de todos los tiempos. Poco a poco, el hambre y la rebelión fue creciendo en esa zurda ¿Qué le trajiste de regalo? Imposible sorprender a alguien que lo tuvo todo, y lo perdió también. Con que le regales tu perdón, basta. Todavía hay gente que lo juzga.

Observá bien. En este cumpleaños nadie llora, tampoco sonríen. ¿Viste? En este aniversario no existe el sentido común ni las frases trilladas, es bien maradoneano. Que "el tiempo cura todo", que "nadie muere si hay alguien que lo recuerda", "beso al cielo". Nada de eso. Acá hay dolor, y pequeños momentos de felicidad. Como la vida. La de Diego. La misma que la tuya y la mía. ¡Feliz cumple, Diego!

64 frases sobre Diego Armando Maradona en su cumpleaños nº 64

1-Charly García, una de las figuras más importantes de la música popular argentina y latinoamericana: "Él es el número 10 y yo soy el número 9, pero es mucho más famoso que yo. Que me comparen con Maradona como artista, porque creo que él es un artista, es un halago. Cuando me tiré del 9° piso pensé que iba a ver a Dios, y no lo vi".

2-“Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses, que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce”. DAM.

3-Emanuel Manu Ginobili, exbasquetbolista argentino y miembro del Salón de la Fama de la NBA: "Diego es parte nuestra. Tengo una deuda de gratitud con él, tanto con el momento de la Fundación, como declaraciones, como cuando nos encontramos en unos Juegos Olímpicos. Fue extremadamente generoso, hasta más de lo que debía haber sido, y todo eso sumado a la historia que tenemos todos los argentinos que lo vimos jugar y vivimos ese mundial".

4-"Yo soy el Diego de la gente y me siento muy bien cuando me dicen 'El Diego'". DAM.

5-Fernando Signorini, histórico preparador físico de Maradona: “A Diego habría que festejarle los días en vez de los cumpleaños. Lo que le pasa a una persona en un año, a él le pasa en cuestión de horas. Con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona ni a la esquina”.

6-"A mí me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la torre Eiffel. Y ahí estaba solo, no había nadie al lado mío". DAM.

7-Carlos Salvador Bilardo, histórico entrenador de la Selección argentina y campeón del mundo en 1986: "Él no es un hombre común, es diferente a todos".

8-Alejandro Dolina, escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino: "A mí no me gustaba más el futbolista que el resto de su persona. A mí me gustaba igual o quizás me gustaba más el Maradona que pudiendo haber formado parte de los poderosos del mundo, pudiendo haber compartido sus negocios, siempre los enfrentó. No le gustaron nunca los mercaderes ensoberbecidos. Él siempre estuvo del lado que tenía que estar”.

9-“Quise ser un ejemplo en el fútbol y lo logré. Jamás quise ser un ejemplo como ser humano. Ejemplo no es ni Maradona, ni Rivaldo, ni Ronaldo. Todos tenemos nuestras familias: los ejemplos están en sus casas. Los ídolos no existen". DAM.

10-Lionel Andrés Messi, capitán de la Selección argentina y campeón del mundo 2022: "Para los argentinos, el 10 es un número especial porque automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida los que crecimos con el fútbol queríamos ser como él y si bien ninguno llegó a serlo, esa era la ilusión y el deseo. Diego es algo muy fuerte. Seguirá estando presente de generación en generación. Mis hijos saben de él sin haberlo visto".

Embed “Soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses, que nos mataban a los pibes en Malvinas, hoy todo el mundo me reconoce”. Prohibido olvidar. #MalvinasArgentinas #Heroes #2deabril #Maradona @Liberotyc pic.twitter.com/JElcy6l58I — Matias Pelliccioni (@MatiPelliccioni) April 2, 2020

11-"Yo nací dentro del fútbol y sabía quién iba a ser. Yo sabía que le iba a comprar la casa a mi mamá, que me iba a casar, que iba a formar una familia, que iba a a salir campeón del mundo, que iba a recorrer el mundo. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína". DAM.

12-Sergio Maravilla Martínez, exboxeador argentino, campeón mundial de peso mediano CMB, OMB y peso superwelter CMB: "Él fue mucho más que el futbolista, fue mucho más que un hombre. Nos dio lo que nos faltaba cuando no teníamos ni para comer. Cuando teníamos esas carencias, ahí estaba Maradona. No pasaba nada, él estaba ahí. Fue mucho más que Diego Armando".

13-"Yo represento, para la mayoría de las personas que van a ver fútbol, el pibe que les hubiera gustado ser". DAM.

14-Leonardo Favio, cantautor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, militante y político argentino: "Su sola presencia hace latir corazones en el mundo entero. Además es un hecho único, un cuerpo con genialidad y a la vez debe ser doloroso porque es como llevar el peso de la alegría o el desánimo del mundo".

15-"De no haber sido jugador de fútbol, me hubiese gustado, con toda mi alma, ser payaso. Para darles las mismas alegrías que les doy en el fútbol". DAM.

16-Sergio Checho Batista, exjugador de fútbol argentino y campeón del mundo en 1986: "Para mí, es mejor tipo que jugador. Se queda en bolas, pero te da todo. Y cuando lo necesité, él estuvo. Siempre".

17-"Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono…". DAM.

18-Pedro Monzón, exfutbolista argentino y subcampeón del mundo en 1990: "Estuve a punto de suicidarme y Diego me salvó. Estaba viviendo en un local, separado y no tenía nada, a veces no tenía para comer. Un día, quizás buscando excusas para hacerlo, pensé 'voy a llamar a Diego y si no viene me suicido'. Lo llamé y le dije que me sentía mal, que quería hablar y él me dijo que no me preocupe. gracias a él fui a ver a mi hija, tuve para comer, todo".

19-"Yo no soy ningún mago. Yo soy Diego, el que nació en Fiorito. Pero los magos son los que viven allá, en Fiorito. Son magos porque viven con mil pesos por mes". DAM.

20-Luis Alberto Spinetta, músico, cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino: "Para mí, Maradona es un héroe argentino, con todas las letras".

maradona25 Uno de los tantos cumpleaños en Nápoles, donde era considerado un Dios viviente.

21-"No sé si fui el mejor jugador de la historia del país, pero sí fui el que mejor entendió a la gente". DAM.

22-Marcelo Gallardo, exfutbolista argentino y entrenador de River Plate: "Ese hombre llenó de sueños mi almohada desde que era muy pequeño. Lo voy a recordar como lo que fue, una persona que me dio ganas de amar el fútbol".

23-"Yo no soy ni Diego Maradona, ni Pelusa. Yo soy El Diego para la gente, y me siento orgulloso. Yo soy popular, no soy público. A mí me eligieron por el cariño". DAM.

24-Rodolfo Fito Páez, cantautor argentino: "Por sobre cualquier cosa que pase en su vida o en la mía, debo decir: yo amo a Maradona. ¿Quién otro le dio tanta alegría gratuita al corazón de miles y miles?".

25-"Todo lo que hice fue por malaprendido, no por maleducado. Mis viejos no tienen la culpa. Ellos son todo para mí, símbolos, próceres, ángeles". DAM.

26-Ángel Di María, futbolista argentino campeón del mundo en 2022: "No parecía un entrenador. Parecía más un amigo, un hermano, un papá. Me bancó cuando nadie me bancaba, me dio para adelante. Más me puteaban, más me ponía. Fue todo para mí. El Diego es lo más grande que hay. Siempre lo digo: Leo Messi es el más grande de la historia, pero el Diego es el Diego. Para mí, para la Argentina y para el mundo",

27-"Yo sé que ser pobre es duro. Pero también es duro ser famoso". DAM.

28-Ciro Andrés Martínez, cantautor argentino, líder de Los Piojos: "Nadie abraza como abrazaba Maradona. Era un tipo tan expresivo, tan explosivo, dueño de tanta energía, que cuando te abrazaba te conmocionaba. Un abrazo de él te atravesaba, vos sentías el pecho de él".

29-"Me gusta pegarle a la gente cuando tiene las dos manos arriba. Cuando las tiene bajas, me gusta ayudarla". DAM.

30-Juanse, líder de los Ratones Paranoicos: "Es el más grande exponente de la raza argentina. Maradona es solamente comparable con San Martín cruzando los Andes con 40 grados de fiebre. La vida por él".

maradona33 En Australia, en pleno repechaje por clasificar al Mundial 1994, junto a Basile (cumple el 1º de noviembre).

31-“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. DAM.

32-Carlos Indio Solari, líder de los Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Si vos querés hacerle creer a la gente que sos Mengano, y que sos un banana, está bien, pero cuando estás con otros que son iguales a vos es ridículo que sigas haciendo el personaje, que todos estemos en la ficción de que somos Maradona. Ninguno acá es Maradona. Maradona es Maradona. Gardel es Gardel y Evita es Evita".

33-Paolo Maldini, exfubtolista italiano y leyenda del club Milan: "Diego fue el mejor jugador, y también fue el más honesto, era un ejemplo dentro de la cancha. Era respetuoso con todos, desde los más conocidos hasta los más humildes. Lo mataban a patadas y nunca se quejaba, no como ahora".

34-Raúl Rubén Rodríguez, veterano de guerra de Islas Malvinas: "La pasión, la entrega hace posible cosas que el enemigo, el adversario no espera. Cuando llegaba un avión, por el bloqueo aéreo, al aeropuerto lo gritábamos como un gol, esto es igual (por el gol a los ingleses). Ese gol revivió el esfuerzo que hizo cada soldado en la guerra".

35-"Yo me equivoqué, pero con mi cuerpo. Los argentinos saben que yo no les metí la mano en el plato de comida". DAM.

36-Eduardo Galeano, escritor uruguayo: "Fue el único jugador famosísimo que fue rebelde, que se animó a desafiar la estructura burocrática, tecnocrática y empresarial del fútbol; el único que se animó a llamar las cosas por su nombre, un hombre de un coraje ejemplar. Es un Dios sucio, en el sentido de que está sucio de barro humano. Se nos parece mucho, es como nosotros: pecadores, mentirosos, fanfarrón, mujeriego, le gusta el trago, todos los defectos humanos que quieran imaginar. Es el más humano de los dioses. Entonces, muchísima gente del mundo se reconoce en él. Y los Dioses no se jubilan”.

37-"Siento culpa por dentro. Me podrán decir que estoy bien, mejor que antes. Pero nadie está dentro mío, yo se la culpa que tengo, y no las puedo remediar". DAM.

38-Gustavo Cerati, músico argentino y líder de Soda Stereo: "Como argentino siempre estás al tanto de lo que pasa con Maradona. Es inevitable, viste, es un referente que casi está en la bandera".

maradona56 Con Jana y Diego Jr., sus hijos reconocidos, en la fiesta 56 de Diego en Dubai.

39-“Fui, soy y seré drogadicto”. DAM.

40-Ricardo Iorio, músico argentino, fundador de las bandas V8, Hermética y Almafuerte :"Diego es un gran héroe de nuestro país. Yo lo admiro. Es el gran exponente del negro que pudo llegar y que las va a cantar aunque pase lo que pase".

41-"Me pongo la camiseta de la Selección y me creo Superman". DAM.

42-Hernán Montenegro, exbasquetbolista argentino: "Le ha tocado una de las vidas más jodidas que le puede ser un ser humano. Vos le podés encontrar mil defectos a Maradona, pero es más argentino que todos los argentinos que estamos dentro del país"

43-"Quiero creer que soy un argentino más. Pero, a veces, me demuestran que usan a Maradona para tapar las cosas que pasan en el país". DAM.

44-Mario Vargas Llosa, escritor peruano, Nóbel de Literatura en 2010: "Maradona es más que un gran jugador. Es una de las deidades vivientes que los hombres crean para adherirse en ellas"

45-"Tengo sangre guaraní. Soy hijo de correntinos. La sangre es como todas, pero los correntinos dicen que tienen mucho más coraje, tienen mucho más fuego". DAM.

46-China Zorrilla, actriz y directora uruguaya: "Maradona no puede estar en la categoría de ser humano: ese chico no es normal. Que no se haya vuelto loco, que aún no haya perdido la cabeza, habla de un grado de equilibrio intelectual como yo nunca he visto".

47-Martín Palermo, exjugador y máximo goleador de la historia de Boca Juniors: "Para mí, Diego todavía está ahí. De algún modo, siempre estará. Dios aún existe".

maradona58 Un Diego radiante con el plantel de Dorados, en México, en su cumple número 58.

48-Noel Gallagher, músico británico y uno de los líderes de Oasis: “Maradona es la mejor estrella de rock que existió jamás”.

49-"Es evidente que tengo línea directa con el Barba". DAM.

50-Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay: "Maradona es inigualable, una figura que estimula el sentimiento de todos los que queremos al fútbol. Es un detonante al afecto".

51-"San Martín se tuvo que morir afuera, pero yo me quiero morir en mi país". DAM.

52-Mariano Grondona, periodista político argentino: "Usted no puede juzgar a un país por sus defectos. Un país es más que sus defectos. Usted no puede juzgar a Maradona por un error que cometió. Él es más que sus errores y Argentina es más que sus defectos".

53-"Yo me peino como boludo, yo me visto como boludo, yo me pongo las zapatillas como boludo, pero de boludo no tengo un pelo". DAM.

54-Phil Anselmo, músico estadounidense y líder de la banda de heavy metal Pantera: "El único jugador que tengo en mi cabeza es Maradona. Me dijeron que ese tipo es un genio".

maradona Diego junto a Claudia, Dalma, Gianina y su nieto Benjamín, hijo del Kun Agüero.

55-"Soy el último romántico que queda. ¿Cómo conquisto? Muchas flores, rosas amarillas. Llegué a regalar 500". DAM.

56-Alejandro Apo, periodista deportivo: "Maradona fue el jugador que dio todas las respuestas a todas las preguntas que el futbol le puso, en lo animico, en lo técnico, en lo estratégico, en el liderazgo, en el caudillismo, fue el más grande jugador de todas la épocas, nadie puede jugar lo de Diego"

57-"Lo único que no soy, es falso". DAM.

58-Pelé, leyenda brasileña del fútbol mundial: "Fue un genio que encantó al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí, siempre será un gran amigo, con un corazón aún más grande. Su trayectoria estuvo marcada por la honestidad”.

59-"Todo el mundo me usó". DAM.

Embed "La gente fue siempre, siempre maradoneana".

"Yo soy popular, no soy público" (1995). https://t.co/7zxqPCNKkh pic.twitter.com/x3eZ7uZ5Xr — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) September 26, 2023

60-Juan Román Riquelme, presidente y uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors: “Todos queríamos ser Maradona, agarrábamos la pelota y ‘ahí la lleva Maradona’. Así que imaginate lo grande que fue. La persona con más poder en la Argentina, sin ninguna duda. Porque eso es tener poder, que la gente te ame. Y los argentinos, a él, lo amamos”.

61-“Yo jugué un partido de fútbol. Ellos se jugaron la vida. Mi respeto a los veteranos y a los familiares de nuestros héroes caídos en nuestras islas Malvinas”. DAM.

62-Francesco Totti, exjugador italiano y campeón del mundo 2006: “Él es el fútbol, él es la pelota. Esa esfera que gira es él, es como si tuviera su cara. Hizo con la pelota lo que nadie hizo jamás ni nunca se hará. Entretuvo no sólo a napolitanos y argentinos, si no a todo el que lo veía. Lo conocí y me emociona realmente, porque abrazar al jugador más grande de la historia del fútbol es hermoso”

63-"Ni siquiera el día que me muera seré capaz de dejar el fútbol”. DAM.

64-Carlos Busqued, escritor y docente argentino: "Maradona muerto, está más vivo que vos"