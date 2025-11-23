Murió un recordado actor de ATAV, Los Roldán y Todo x 2 Pesos

El actor, director y docente Isaac Eisen falleció este domingo a los 74 años, según informó la Asociación Argentina de Actores, tras una extensa carrera que incluyó éxitos como Todo x 2 Pesos, Los Roldán y Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV).
"Despedimos con profundo pesar a Isaac Eisen, conocido también como 'El Fenómeno'. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus amistades y a las personas que compartieron con él el camino artístico, acompañándolos en esta triste circunstancia", expresó la Asociación.
Su verdadero nombre era Isaac Abraham Ponimunski y nació el 2 de julio de 1951. Se formó como actor en la Escuela Nacional de Arte Dramático y, más adelante en su carrera, también hizo seminarios con Raúl Serrano, Ricky Pashkus, Dorys Petroni y Susana Taubert.
En teatro, integró el elenco del San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, y durante más de una década coordinó grupos de teatro leído. Actuó en obras como El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos y Nube de juguete, entre muchas otras; dirigió Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1992593116008955958&partner=&hide_thread=false
Muchos de sus trabajos más recordados fueron para televisión y plataformas de streaming: Rémoras, ATAV, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano y Todo x 2 pesos, entre otros títulos.
También hizo cine, con participaciones en películas como Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta? y Zatti, hermano nuestro. Además, trabajó en publicidad, fue animador de eventos, dictó clases de actuación y actuó en ciclos de radioteatro.