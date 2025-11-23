Murió un recordado actor de ATAV, Los Roldán y Todo x 2 Pesos La Asociación Argentina de Actores informó que Isaac Eisen falleció este domingo a los 74 años. Tuvo una extensa trayectoria en cine, teatro, televisión, publicidad y radio; también fue director y docente. Por







ATAV fue uno de los últimos trabajos en televisión de Isaac Eisen.

El actor, director y docente Isaac Eisen falleció este domingo a los 74 años, según informó la Asociación Argentina de Actores, tras una extensa carrera que incluyó éxitos como Todo x 2 Pesos, Los Roldán y Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV).

"Despedimos con profundo pesar a Isaac Eisen, conocido también como 'El Fenómeno'. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus amistades y a las personas que compartieron con él el camino artístico, acompañándolos en esta triste circunstancia", expresó la Asociación.

Su verdadero nombre era Isaac Abraham Ponimunski y nació el 2 de julio de 1951. Se formó como actor en la Escuela Nacional de Arte Dramático y, más adelante en su carrera, también hizo seminarios con Raúl Serrano, Ricky Pashkus, Dorys Petroni y Susana Taubert.

En teatro, integró el elenco del San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, y durante más de una década coordinó grupos de teatro leído. Actuó en obras como El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos y Nube de juguete, entre muchas otras; dirigió Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off.

Muchos de sus trabajos más recordados fueron para televisión y plataformas de streaming: Rémoras, ATAV, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano y Todo x 2 pesos, entre otros títulos.