Murió un reconocido y querido periodista con una extensa carrera en medios nacionales

Participó tanto en televisión como en gráfica y radio, donde desarrolló gran pate de su trayectoria. Además, obtuvo el primer carnet de locutor profesional de Córdoba.

Murió el periodista y locutor Víctor Stasyszyn a los 95 año s, un referente tanto a nivel provincial como nacional. Apenas comenzó su carrera obtuvo el primer carnet de locutor profesional de Córdoba .

Había nacido el 11 de julio de 1931 en el barrio de Pueyrredón, sus primeros pasos en la profesión los realizó en el medio cordobés LV2 , mientras estudiaba.

Obtuvo el primer carnet de Locutor Nacional en Córdob a emitido por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y fue el primer conductor del Noticiero Doce, que lo despidieron con una nota donde hicieron un recorrido por su trayectoria.

Durante un documental para este canal describió a los inicios del periodismo en Córdoba: "Un mundo fantástico, un mundo que nosotros no teníamos la menor idea hasta dónde podía llegar".

También trabajó en La Voz del Interior donde escribió crónicas y reseñas de películas fue jefe de Espectáculos y secretario de Redacción.

Desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba lo despidieron en redes sociales con un extenso comunicado, Víctor dejó "una huella imborrable en nuestra organización y en quienes compartieron con él su camino".

Comunicado completo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba despide a Victor Stasyszyn, afiliado histórico de nuestro sindicato, quien falleció a los 95 años, dejando una huella imborrable en nuestra organización y en quienes compartieron con él su camino.

Fue un compañero reconocido por su honestidad y compromiso. En distintas oportunidades integró la Junta Electoral del Cispren, desempeñando esa responsabilidad con la transparencia y la rectitud que lo caracterizaron.

Captura redes.

Víctor Stasyszyn fue una figura fundamental de la historia del periodismo cordobés. Sus primeros pasos fueron en la radio LV2 y, como pionero de la televisión local, participó de los comienzos de Canal 12 y de la conducción de Noticiero 12 durante los años 70. Su extensa trayectoria en La Voz del Interior, donde se desempeñó como periodista cultural, jefe de Espectáculos y secretario de Redacción, dejó una marca en generaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa.

También fue un compañero comprometido con la defensa de la profesión. En una entrevista realizada en el marco de un taller de redacción periodística del Cispren, compartió sus reflexiones sobre la ética, la libertad de prensa y la responsabilidad de ejercer un periodismo sensible a las injusticias sociales.

Su compromiso con la comunicación y las causas colectivas también se expresó en su participación militante en las luchas populares. Hasta sus últimos días, acompañó las movilizaciones de jubilados y jubiladas en la Plaza San Martín, sosteniendo con convicción la defensa de sus derechos. Desde el Cispren abrazamos a su esposa, sus nietos, familiares, amistades y compañeros y compañeras de militancia en este momento de dolor.