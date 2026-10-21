Maru Botana rompió el silencio tras las críticas por no probar la comida de MasterChef: "No necesito comer" La chef respondió fuerte tras ser muy cuestionada por agarrar pequeños bocados para calificar los platos del programa. Agregar C5N en









La palabra de Maru Botana. Redes sociales

MasterChef Celebrity trajo una nueva polémica y tuvo que ver con Maru Botana. La chef fue acusada de no probar la comida que sus participantes le presentaban y luego la puntuaba. Pero ahora respondió todas las acusaciones: “No vi nada, ningún meme”.

Sucede que, en las últimas horas, publicaron un nuevo video en el que ella “hace la mueca” de que mordió cuando no lo hizo. Esto no fue percibido en televisión, pero sí en redes. Volvieron a pedir que la saquen del programa y que vuelva Donato De Santis.

PAPELÓN: Maru Botana hace la mueca de morder la comida en Masterchef Celebrity. pic.twitter.com/rIadnRO6yj — Real Time (@RealTimeRating) October 20, 2026 “No necesito comer tanto, hace más de 30 años que cocino y no necesito probar para ver si está bien o mal”, respondió ante la pregunta del movilero de SQP. La jurado aclaró que no es necesario “comer tanto” para saber.

“Estoy muy ocupada con MasterChef así que no miro nada. Es la primera vez que estoy, los chicos son un amor. Tengo siete hijos, programas, ocho locales…”, expresó y dejó entrever que no le da interés a la opinión ajena.

Maru Botana rompió el silencio sobre sus polémicas formas de probar en #MasterChefCelebrity: "no vi los memes, yo como poco, no necesito probar tanto para saber" pic.twitter.com/rSnOy0XwDE — emi (@eeemiliano) October 20, 2026 Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity Argentina 2026 La semana de MasterChef Celebrity 2026 fue complicada para los participantes y el jurado se puso estricto: mandó a 11 jugadores a la gala de eliminación. Pero la eliminada fue una sola: en un mano a mano entre Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo, la periodista deportiva dijo adiós.

Los seleccionados por el jurado para disputarse la continuidad fueron Mike Amigorena, Diego Ramos, Campi, Nazareno Casero, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Morena Beltrán, Sebastián Presta, Edith Hermida, Julieta Nair Calvo y Josefina China Ansa. El jurado les propuso hacer una comida con mondongo como ingrediente principal. Morena, la eliminada, eligió preparar una milanesa acompañada por huevo frito y puré, aunque sabía que era complicado por más de que se trate de una comida habitual.