Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

El Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el caso con un estudio de PCR en tiempo real. El Ministerio de Salud provincial analiza las aguas del complejo y reconstruye los movimientos del menor. Descartó riesgo de contagio entre personas.

Un niño de 10 años murió en Catamarca por meningoencefalitis amebiana primaria, causada por una ameba "come-cerebros". La Municipalidad de Fiambalá clausuró el complejo termal de esa localidad para investigar si el menor se contagió allí. El niño estuvo internado en el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón".

El equipo de Infectología del hospital sospechó el diagnóstico. El Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán lo confirmó con un PCR en tiempo real de una muestra de líquido cefalorraquídeo.

El Ministerio de Salud de la provincia avanzó con medidas preventivas en el complejo termal. Sus equipos toman muestras y analizan las aguas para detectar el microorganismo. Los resultados del muestreo general todavía están en proceso.

Según informó la cartera sanitaria, los médicos habían advertido signos compatibles con una infección por Naegleria fowleri, conocida como "ameba come-cerebros". La confirmación por biología molecular fue determinante. Los síntomas iniciales de la enfermedad se parecen a los de una meningitis bacteriana, lo que dificulta su detección temprana.

Los equipos técnicos reconstruyen las posibles exposiciones del niño a ambientes propicios para la ameba. El rastreo abarca los 12 días previos al inicio de los síntomas, que coinciden con el período de incubación. Los especialistas tomaron muestras de agua y superficies en los sectores señalados por familiares y allegados.

Hasta ahora no se identificaron otros casos vinculados. Las autoridades sanitarias consideran que se trata de un episodio aislado. El Ministerio se comprometió a informar por canales oficiales toda novedad de la investigación y las medidas que correspondan.

El Ministerio descartó riesgo de contagio para familiares, convivientes y personal de salud. La Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona ni se adquiere al beber agua que la contenga.

La Naegleria fowleri es un organismo unicelular que vive en aguas dulces cálidas, como lagos, ríos, aguas termales y piletas con mantenimiento deficiente. Según los CDC de Estados Unidos, infecta cuando el agua con la ameba entra por la nariz y llega al cerebro. Desde 1962 se informaron menos de 500 casos en el mundo, con una mortalidad cercana al 95%.