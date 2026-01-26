Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2 Tenía 23 años y estaba internado en grave estado en el HIGA de Mar del Plata. El choque ocurrió el domingo, cuando una formación ferroviaria embistió al auto en el que viajaba junto a una familia de General La Madrid. Por + Seguir en







Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

El joven que permanecía internado en estado crítico tras ser arrollado por un tren en la Autovía 2 murió este domingo por la noche, luego de varias horas de agonía. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 386, cerca de Mar del Plata, cuando una formación de Trenes Argentinos embistió a un automóvil Peugeot 206 en el que viajaban tres personas.

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Nicolás Gómez, de 23 años, quien había sido operado de urgencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

En el vehículo también viajaban Adrián Sánchez y su hija Ana, ambos oriundos de General La Madrid. El hombre y la adolescente permanecen internados, aunque fuera de peligro, según informaron fuentes médicas.

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica, personal de Vialidad, Aubasa y Defensa Civil. Finalizadas las pericias y retirados los restos del vehículo, la circulación en la autovía y el servicio ferroviario fueron restablecidos.