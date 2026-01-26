26 de enero de 2026 Inicio
Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Tenía 23 años y estaba internado en grave estado en el HIGA de Mar del Plata. El choque ocurrió el domingo, cuando una formación ferroviaria embistió al auto en el que viajaba junto a una familia de General La Madrid.

El joven que permanecía internado en estado crítico tras ser arrollado por un tren en la Autovía 2 murió este domingo por la noche, luego de varias horas de agonía. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 386, cerca de Mar del Plata, cuando una formación de Trenes Argentinos embistió a un automóvil Peugeot 206 en el que viajaban tres personas.

Durante la persecución previa, se detuvieron dos personas, una de ellos, menor de 15 años

Te puede interesar:
Desde el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) confirmaron el fallecimiento de la víctima, identificada como Nicolás Gómez, de 23 años, quien había sido operado de urgencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

En el vehículo también viajaban Adrián Sánchez y su hija Ana, ambos oriundos de General La Madrid. El hombre y la adolescente permanecen internados, aunque fuera de peligro, según informaron fuentes médicas.

Tras el siniestro, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica, personal de Vialidad, Aubasa y Defensa Civil. Finalizadas las pericias y retirados los restos del vehículo, la circulación en la autovía y el servicio ferroviario fueron restablecidos.

