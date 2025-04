Muerte de bebés en Córdoba: pidieron prisión perpetua para la enfermera Brenda Agüero

"La documentación que presentamos es profusa. Fui muy exhaustivo al tratar de explicar cómo se construyó este trabajo y cómo se dio la verificación de la utilización de un método. Ninguna de las partes pudo hacer una sólida contradicción de nuestro informe", señaló Ruiz.

Los fiscales también pidieron tres años de prisión condicional para el exministro de Salud, Diego Cardozo, y cuatro años de para la exdirectora del hospital, Liliana Asís, por "encubrir con un favorecimiento real a la comisión de los hechos que cometió Brenda Agüero".

Argumentaron que, si los funcionarios hubieran denunciado los hechos apenas se enteraron, "se podrían haber evitado tres fallecimientos". "Lo elemental hubiera sido decirle a todo el cuerpo de enfermería que se mantuvieran alerta porque se venían repitiendo hechos que podían ser provocados", remarcó Ruiz.

Según el alegato de la Fiscalía, existe "mucha prueba fehaciente" de que Agüero, "en su criminalidad serial", le inyectó potasio a los recién nacidos, provocando la muerte de cinco de ellos y la descompensación de otros ocho. Las pericias revelaron que el nivel de potasio era similar al que se aplica a los condenados a muerte en Estados Unidos.

Por su parte, la defensa de la enfermera argumentó que no hay prueba suficiente en su contra y la acusada negó los hechos. "No sé de qué otra forma decirlo: me están acusando de algo que yo no hice. Jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", aseguró.