El médico del papa León XIV aseguró que "no hay motivos" para que no realice el viaje a Sudamérica El cirujano Stefano Margaritora explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios. "Necesita un par de semanas para una recuperación física completa", sentenció. Por Agregar C5N en









El Papa fue dado de alta. Redes sociales

El médico cirujano que operó a León XIV el pasado martes aseguró que "no hay motivos clínicos" para que el papa no realice su viaje a Uruguay, Argentina y Perú previsto para noviembre. Además explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios.

El Papa recibió el alta este sábado del Hospital Gemelli de Roma y el domingo dará el Ángelus, según confirmaron desde el Vaticano. "En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden", contó su cirujano Stefano Margaritora durante una entrevista.

(Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS) Por lo que su estado de salud es "bueno", en palabras del profesional. También contó que el tumor maligno de pulmón fue encontrado de casualidad durante un examen rutinario, ya que este tipo de tumor, "sobre todo en sus fases iniciales, no produce síntomas, como hemos visto en el caso del Santo Padre, que no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente".

Sobre la operación, el cirujano detalló que "transcurrió sin ningún tipo de complicación, y eso es lo que siempre deseamos antes de cada operación". En cuanto al postoperatorio, Margaritora aclaró que el Papa "se ha implicado en cuerpo y alma, como hacen las personas más motivadas después de este tipo de operaciones".

Qué dijo el médico del papa León XIV sobre su viaje a Sudamérica Al ser consultado por la prensa del Vaticano respondió: "Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar".