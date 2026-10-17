17 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El médico del papa León XIV aseguró que "no hay motivos" para que no realice el viaje a Sudamérica

El cirujano Stefano Margaritora explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios. "Necesita un par de semanas para una recuperación física completa", sentenció.

Por
El Papa fue dado de alta.

El Papa fue dado de alta.

Redes sociales

El médico cirujano que operó a León XIV el pasado martes aseguró que "no hay motivos clínicos" para que el papa no realice su viaje a Uruguay, Argentina y Perú previsto para noviembre. Además explicó que la operación fue exitosa, ya que es crucial detectar a tiempo el cáncer de pulmón en sus inicios.

El Papa brindará el Angelus este domingo.
Te puede interesar:

El papa León XIV recibió el alta, se retiró del hospital y el domingo dará el Ángelus

El Papa recibió el alta este sábado del Hospital Gemelli de Roma y el domingo dará el Ángelus, según confirmaron desde el Vaticano. "En el momento del alta hospitalaria, León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden", contó su cirujano Stefano Margaritora durante una entrevista.

Por lo que su estado de salud es "bueno", en palabras del profesional. También contó que el tumor maligno de pulmón fue encontrado de casualidad durante un examen rutinario, ya que este tipo de tumor, "sobre todo en sus fases iniciales, no produce síntomas, como hemos visto en el caso del Santo Padre, que no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente".

Sobre la operación, el cirujano detalló que "transcurrió sin ningún tipo de complicación, y eso es lo que siempre deseamos antes de cada operación". En cuanto al postoperatorio, Margaritora aclaró que el Papa "se ha implicado en cuerpo y alma, como hacen las personas más motivadas después de este tipo de operaciones".

Qué dijo el médico del papa León XIV sobre su viaje a Sudamérica

Al ser consultado por la prensa del Vaticano respondió: "Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más. En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa mantuvo reuniones con cardenales y dialogó por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin.

Tras su operación, León XIV dirigirá la oración del Ángelus el próximo domingo

El Papa brindó una misa en la décima planta del Policlínico Gemelli.

La primera foto del papa León XIV tras su operación: celebró una misa en la clínica

¿Cómo sigue el papa León XIV?

El nuevo parte médico del papa León XIV asegura que hay "mejora constante en su estado general"

¿Qué pasará con el papa León XIV?

El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado según lo que determinen los médicos

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano generó incertidumbre sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: "Debemos esperar"

¿Cómo está el Papa?

El Vaticano difundió un nuevo parte médico de León XIV: "Buena recuperación de pulmón"

Rating Cero

¿Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana?

Ganadoras del Popstars 2001: qué fue de la vida de las integrantes de Bandana

Zooey Deschanel participó en Frasier antes de alcanzar mayor popularidad con sus trabajos cinematográficos y su papel protagónico en New Girl. 

Este es el papel que introdujo a Zooey Deschanel a Hollywood antes de sorprender en New Girl

Conocé cómo es la cocina de Cande Molfese.

Detalles originales y vajilla vintage: así es la cocina de Cande Molfese

Daniela Celis y una convocatoria poco habitual.

Daniela Celis abrió un casting para conocer hombres y sorprendió con sus requisitos: "Que tenga..."

Michael Landon. 

La intensa vida de Michael Landon: infancia díficil, tres matrimonios y muerte a los 54 años

Conocé como es la casa de Anna Chiara del Boca.

Muebles de época y decoración maximalista: como es la casa de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca

últimas noticias

Dibu Martínez salió del campo de juego por una lesión provocada por un fuerte choque, en el partido entre Everton y Chelsea. 

Dibu Martínez se lesionó la mandíbula y tendrá que ser operado

Hace 16 minutos
Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

Detuvieron al padre de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo

Hace 30 minutos
¿Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana?

Ganadoras del Popstars 2001: qué fue de la vida de las integrantes de Bandana

Hace 50 minutos
Zooey Deschanel participó en Frasier antes de alcanzar mayor popularidad con sus trabajos cinematográficos y su papel protagónico en New Girl. 

Este es el papel que introdujo a Zooey Deschanel a Hollywood antes de sorprender en New Girl

Hace 52 minutos
Para cortar la semana, será feriado el miércoles 21 de octubre.

Corta la semana: será feriado el miércoles 21 de octubre en 2026

Hace 54 minutos