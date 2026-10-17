Se retira lentamente el bloqueo atmosférico pero continúan las lluvias: rige una alerta por tormentas A pesar de un leve cambio de las condiciones meteorológicas, el mal tiempo continuará presente en varias zonas del país como en el norte de la Patagonia, Cuyo y el sur de Buenos Aires. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones y caída ocasional de granizo. Por Agregar C5N en









Para el fin de semana en CABA no se esperan tormentas ni chaparrones. Radio Gol

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para varias localidades de Argentina. A pesar de que el bloqueo atmosférico se está retirando lentamente no significa que los días soleados retornarán tan rápidamente sino que se esperan todavía más precipitaciones para la semana que viene.

Las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz están bajo alerta por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden ser superados localmente.

Mientras que para Córdoba rige un aviso por lluvias persistentes de intensidad moderada o localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual. No se descarta la presencia de alguna tormenta embebida.

El fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se presentará fresco y sin probabilidad de lluvias (0%). El sábado 17 tendrá el cielo nublado a parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C. Por su parte, el domingo 18 se mantendrán las condiciones estables con intervalos de sol, registrando una mínima de 7 °C y una máxima de 16 °C

Fin de semana con algo de sol y frío El SMN informó que el desplazamiento de un sistema de alta presión hacia la costa patagónica y la interacción con un sistema de baja presión ubicado al sudeste de Uruguay favorecerán la rotación del viento al sector sur.

Esto generará especialmente en la franja central y el noreste del país, un leve descenso de las temperaturas. Las mínimas rondarán entre los 3 °C y 8 °C en la franja central, mientras que en el noreste argentino se ubicarán entre los 8 °C y 12 °C hacia el domingo. En Patagonia, las máximas continuarán entre los 15 °C y 23 °C hasta el domingo inclusive. "En estos mapas podemos observar que el amanecer del fin de semana será fresco en gran parte del territorio nacional, representado en tonos celestes. Hacia la tarde, en cambio, se esperan temperaturas máximas agradables, que se muestran en tonos verdes", comentaron.