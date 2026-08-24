Habló el abogado de Nadia Beller: todas las pruebas que complican a Cerimedo en la causa por intento de femicidio

El abogado de la mujer, Jerjes Justiniano, aseguró que el contenido del celular del exasesor de Javier Milei es uno de los principales elementos de la investigación. También mencionó chats entre ambos, una nota en la que se hablaba de “eliminarla”, mensajes con una persona identificada como “ECG” y la polémica por los supuestos escoltas que acompañaron a la víctima el día del ataque.

Todas las pruebas que complican a Cerimedo en la causa por intento de femicidio contra Nadia Beller

El abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano, se refirió a la detención de Fernando Cerimedo y a los elementos que, según explicó, complican al exasesor de Javier Milei en la investigación por el intento de femicidio de su expareja. Durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10, señaló que una de las principales pruebas incorporadas al expediente es la información extraída del teléfono celular del acusado.

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Justiniano explicó que la defensa de Cerimedo intentó excluir ese material como elemento probatorio, pero que el juez rechazó el planteo al considerar que no se habían vulnerado derechos. De esta manera, el contenido del teléfono quedó incorporado a la investigación.

Entre los elementos encontrados, el abogado destacó una nota en la que se hacía referencia a Beller. Según relató, allí alguien sostenía que Nadia “los había jodido” y planteaba la necesidad de encontrar una manera de “eliminarla” . En el mismo intercambio, se preguntaba si alguien conocía a una persona que pudiera realizar ese trabajo.

Otro de los elementos señalados por Justiniano son los chats entre Beller y Cerimedo. Según explicó, la periodista le anticipaba que iba a revelar información sobre él y en la conversación aparecen mensajes borrados. Beller le habría escrito: “Con el 1% de lo que yo sé de vos la gente va a saber de lo que sos capaz” .

Cerimedo, de acuerdo con el abogado, le pidió que no difundiera esos datos porque “iba a joder a muchos” y le solicitó unos días. Para el Ministerio Público, esos días podrían haber sido utilizados para planificar el atentado contra Beller.

El ataque, los supuestos escoltas y los mensajes durante el atentado

Justiniano también puso el foco en la presencia de supuestos escoltas el día del ataque. Según recordó, Beller había manifestado que tenía temor de acudir a una reunión con personas que supuestamente iban a entregarle información vinculada con Evo Morales. Cerimedo le habría asegurado que no debía preocuparse porque enviaría escoltas para acompañarla.

Sin embargo, el abogado cuestionó el rol que tuvieron esas personas durante el atentado ocurrido el lunes 17. Según relató, inmediatamente después del ataque Cerimedo recibió en su teléfono una fotografía del hecho junto con el mensaje: “Le acaban de disparar”.

Para Justiniano, resulta llamativo que los supuestos escoltas no hayan intervenido para evitar el ataque ni hayan perseguido a los agresores. A partir de ese comportamiento, sostuvo que la hipótesis de la protección pierde fuerza dentro de la investigación.

Además, el abogado mencionó una serie de mensajes entre Cerimedo y una persona identificada con las iniciales “ECG”. Según explicó, existe la conjetura de que podría tratarse de uno de los jefes de inteligencia de la Policía y que esos intercambios podrían demostrar que el exasesor habría recibido información en tiempo real mientras se desarrollaba el atentado.

Respecto de la situación procesal de los dos hombres detenidos por el ataque, Justiniano señaló que el domingo fueron notificados de las imputaciones formales. “Queremos saber cuáles son los elementos indiciarios contra estas personas”, afirmó.

Beller, en tanto, ya fue dada de alta y permanece en un domicilio particular. Su abogado aseguró que está dispuesta a presentarse ante el Ministerio Público y declarar sobre aquellos hechos por los que sea convocada.

Justiniano también sostuvo que, tanto en Argentina como en Bolivia, una persona citada como testigo tiene la obligación de declarar, salvo que su testimonio pueda implicarla penalmente. Por ese motivo, consideró que Beller no tendría inconvenientes en brindar información sobre los hechos de corrupción que aseguró conocer.

La causa por el ataque contra Beller derivó, además, en otras dos investigaciones. Una se tramita en La Paz por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de que durante un allanamiento en uno de los departamentos vinculados a Cerimedo se encontrara una importante suma de dinero.

La segunda investigación está relacionada con un presunto hecho de violencia familiar o doméstica que habría ocurrido semanas antes. Según Justiniano, también se analiza una posible tentativa de feminicidio mediante un estrangulamiento contra Beller.