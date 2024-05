Misiones: día 10 de los reclamos salariales de policías, médicos y docentes

"Se ha cerrado un acta ahora, y como era obvio, no cumplieron con la entrega de los móviles que habían dicho que iban a entregar ellos mismos. Estuvimos esperando con una comisión acá. Pero no comparecieron a la fiscalía y tampoco los acercaron a la Jefatura, como dijo anoche el señor Palavecino que los iba a llevar. Yo lo invité a que venga hasta acá, pero no ha comparecido", explicó Casals en diálogo con Misiones Online.

El viernes, la conversación entre el gobierno misionero y la Policía no llegó a buen puerto: no hubo respuesta oficial a la contrapropuesta de los manifestantes. "Hicimos un planteo. Y no nos contestaron nada. Quedó en stand by. Somos respetuosos de eso. Ellos nos dieron su propuesta. Y nosotros la nuestra. Intentamos hablar con ellos. En las negociaciones hay un tire y afloje", explicó Ramón Amarilla, vocero de los uniformados en protesta.

La respuesta de los agentes implica ceder en su pedido, que había iniciado con el 100% de los haberes, y ahora plantearon que aceptarían un 85%.

Este sábado, Passalacqua compartió en su cuenta de la red social X que "A partir de mañana a la tarde estarán liquidados los sueldos de todos los empleados públicos de Misiones en el SIAP" y detalló como quedarán de acuerdo a los aumentos pactados en el cuadro del "Aumento salarial Policía de Misiones", de abril y mayo, según las jerarquías, y cuál es la diferencia que se sumará a los haberes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/1794309744477483270&partner=&hide_thread=false A partir de mañana a la tarde estarán liquidados los sueldos de todos los empleados públicos de Misiones en el SIAP: https://t.co/pUn2IT3kOb. Detallamos como quedarán de acuerdo aumentos pactados para mayo: — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 25, 2024

Misiones: policías y docentes festejaron el 25 de mayo con una multitud en medio del acampe

La Policía de Misiones festejó el Día de la Revolución de Mayo con una actividad multitudinaria, mientras sigue el reclamo ante las autoridades de la provincia por una mejora salarial, después que este viernes fracasara un nuevo intento por destrabar el conflicto.

El acto patrio se desarrolló este sábado por la mañana, en la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas, con la participación de la Banda Oficial de música de la fuerza, con representantes de distintas divisiones de la Policía y el apoyo de los vecinos.

Germán Palavecino, el suboficial retirado que es la voz del reclamo aseguró: "Nuestras autoridades no se dieron cita, esperamos que en los próximos cumpleaños de nuestra Patria no encuentre a las autoridades disociadas de lo que es. Hoy estamos aquí y hoy somos parte de este pueblo misionero y argentino".

En diálogo con la prensa local remarcó: "Pedimos que se nos abra este camino al que exhortamos periódicamente, hay que escucharnos, resolver la problemática con diálogo y es algo que venimos exigiendo a lo largo de todas las jornadas y cuando el diálogo no es suficiente hay que hacerlo con más diálogo, ese es el camino".

Embed - MISIONES: ACTO por el 25 DE MAYO en el ACAMPE POLICIAL y DOCENTE

A 100 metros del lugar, en la calle Trincheras de San José, y de forma casi simultánea, cientos de maestros, allegados y vecinos celebraron el día de la Patria en un acto donde se encuentra el acampe docente hace ya varios días.

La representante de los trabajadores de la Educación e integrante de la CTA, Monica Gurina, destacó en el evento: "Estamos en el acampe de los trabajadores de la Educación en este acto patrio, que es una fecha significativa de lucha para nosotros con la comunidad que se acercó a festejar con nosotros".

Según comentó el periodista local Sergio Álvez a C5N, un grupo de los docentes se dirigió a la casa del exgobernador Carlos Rovira, en el barrio cerrado Puerto Laurel, para manifestarse contra el presidente del Partido de la Concordia Social, que es quien gobierna la provincia. Concluyeron sin hacer la protesta por el desplazamiento de la Infantería hacia la zona residencial.

El comunicador detalló que "ante la profundización de la pérdida del poder adquisitivo del salario motivada por las medidas del gobierno nacional (aumento de naftas y alimentos, quita de subsidios al transporte y la energía, etc.), los trabajadores misioneros se ven obligados a endeudarse, incluso, para pagar la energía eléctrica en cuotas".

Álvez advirtió que "la provincia fue directamente afectada por la represa hidroeléctrica Yacyretá y debería contar tarifas de energía domiciliaria e industrial diferenciada o costo cero si se dimensiona el sacrificio territorial y social que hizo la provincia en pos de la construcción y operatividad de esa usina".