Miguel Sánchez, el atleta desaparecido que originó una carrera y le dio nombre a la calle de la Secretaría de Deportes

Paralelamente desarrolló habilidades para el atletismo y se federó para el Club Atlético Independiente. Como debía trabajar para solventar sus torneos, desde el Banco Provincia le abonaban los viáticos para competir. Entre sus torneos más importantes estaban la tradicional maratón de San Silvestre, que traza un recorrido por San Pablo, en Brasil.De hecho, su última carrera fue esa edición, el 31 de diciembre de 1977.

Sánchez se interesó por la política y la militancia y, tras meterse de lleno, se incorporó a la Juventud Peronista de Villa España, Berazategui. Además, se dedicó a realizar trabajos sociales en distintos barrios.

Unos años después de la Dictadura, un exdetenido del centro clandestino "El Vesubio" contó que en dicho establecimiento estaba un deportista secuestrado que venía de Brasil.

La entrevista que cambió la historia para siempre

A fines de 1997, a Víctor Pochat le encomendaron buscar una historia para el diario Clarín. “Se cumple el 20° aniversario del único deportista federado desaparecido. No sé más”, le dijeron. Y allí comenzó su misión.

Después de varias idas y vueltas, llegó a las calles de Villa España, en Berazategui y logró que la propia hermana de Miguel, Elvira Sánchez, le diera la entrevista. "Sos el único periodista al que le abro la puerta", le dijo.

Su trabajo con Ariel Scher, en el que contó la historia de Miguel Sánchez con lujo de detalles -incluyendo los momentos de su escalofriante secuestro- escaló a niveles inimaginados.

Apenas 20 años después del golpe de Estado, el miedo a hablar era ensordecedor. Los resabios de aquellas épocas sombrías seguían ahí. "Llamé a Osvaldo Suárez, su entrenador, para que me contara cómo era Miguel para armar el perfil, pero me negaba que haya sido su alumno por miedo. ‘Trabajaba mucho, venía un par de veces nada más'. Las historias estaban, pero nadie se animaba a contarlas”, recordó.

La historia de vida de Miguel llegó a los oídos de un periodista italiano, Valerio Piccioni. Su fascinación por el atleta fue tal que decidió crear “La corsa di Miguel” en su país, que se corre desde el año 2000 en Roma.

Si bien la noticia había nacido en Argentina, su edición homónima local no existía. Por eso, presionaron para hacerla en Buenos Aires. "Nos daba vergüenza, pero no podía ser que se corriera en Roma y no acá. Por eso fuimos a hablar a Secretaría de. Deportes con Marcelo Garrafo y lo logramos. La carrera salía del CeNARD y llegaba al mismo lugar. Es más, corrió Vilas en esa primera edición, llamamos a un montón de deportistas”, rememoró Pochat sobre el origen de La Carrera de Miguel.

A partir de allí, el evento se replicó en distintos lugares del país y este domingo se correrá en la Ciudad de Buenos Aires.

la carrera de miguel

El trayecto atravesará el barrio porteño de Núñez, y quienes lo deseen podrán inscribirse en dos distancias: 3 km participativos y 8 km competitivos. Esta última se dividirá en cuatro categorías: general, personas no videntes, personas en silla de ruedas y personas con capacidades especiales. La distancia más larga implicará además la presentación obligatoria de un apto físico firmado y sellado por un médico matriculado con matrícula vigente.

"Para vos, atleta", el poema que es un ícono dentro del atletismo

El 31 de diciembre de 1977, Miguel Sánchez publicó un poema en el marco de la Carrera de san Silvestre que se transformó en un lema para quienes practican deporte. Sus palabras quedaron inmortalizadas en un monumento en el CeNARD, recogidas desde la propia casa de Miguel.

Para vos, atleta,

para vos, que sabés del frío, de calor,

de triunfos y derrotas.

Para vos, que tenés el cuerpo sano

el alma ancha y el corazón grande.

Para vos, que tenés muchos amigos,

muchos anhelos,

la alegría adulta y la sonrisa de los niños.

Para vos, que no sabés de hielos ni de soles,

de lluvia ni rencores.

Para vos, atleta,

que recorriste pueblos y ciudades

uniendo estados con tu andar.

Para vos, atleta,

que desprecias la guerra y ansías la paz.

Miguel Sánchez, inmortalizado en la Ciudad de Buenos Aires

En el año 2012, la Legislatura Porteña aprobó la modificación del tramo que abarca la calle Crisólogo Larralde entre Avenida del Libertador y la avenida Lugones.

Desde ese entonces, la calle de la sede de la Secretaría de Deportes y del Centro de Alto Rendimiento Deportivo lleva el nombre de Miguel B. Sánchez.

Si tenés dudas sobre tu identidad o si sabés de alguien que podría ser hija o hijo de personas desaparecidas, comunicate con abuelas@abuelas.org.ar o https://www.abuelas.org.ar/ o con la CoNaDI.