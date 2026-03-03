3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Giro en el caso de la niña atrincherada en una escuela en Mendoza: detuvieron a un celador por abuso sexual

La detención se produjo luego de que la menor de 14 años relatara que el hombre la abusó en el colegio Marcelino Blanco de La Paz. El día que entró armada fue a buscarlo, pero estaba de franco.

Por
La menor de 14 años fue con el arma de su padre al colegio para buscar a su abusador.

La menor de 14 años fue con el arma de su padre al colegio para buscar a su abusador.

NA

El caso de la alumna de 14 años que entró armada en una escuela de La Paz, en Mendoza, en septiembre pasado, dio un giro y se convirtió en la investigación de un episodio de abuso sexual de menores: la joven habría llevado el arma para confrontar a un trabajador del colegio que había abusado de ella.

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.
Te puede interesar:

Un informe técnico de la Ciudad advierte sobre "riesgo estructural" tras el derrumbe en Parque Patricios

Tras la denuncia, la Justicia ordenó la detención de un celador del colegio Marcelino Blanco, acusado de abusar sexualmente de la menor. Después de ese hecho, la chica se atrincheró en la institución educativa con un arma 9 milímetros.

El victimario fue aprehendido luego de que la víctima relatara que el celador la había abusado en el colegio, dichos que fueron confirmados en varias entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis.

Con esto quedó relegada la hipótesis de grooming y se sospecha que la menor habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el colegio porque no estaba de turno.

Los hechos

El pasado 14 de septiembre, la menor acudió al establecimiento con un arma calibre 9 milímetros que pertenecía a su padre, quien era oficial en la provincia de San Luis. La estudiante disparó al aire en tres ocasiones y no hubo heridos, al tiempo que sus compañeros permanecieron resguardados en las aulas a la espera de que se normalice la situación.

Tras más de cinco horas de tensión, oficiales del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) controlaron la situación, la niña entregó el arma y fue derivada a un hospital, donde se encontraba internada junto a sus padres. La adolescente habría apuntado con la pistola a sus compañeros, quienes recibieron asistencia por crisis de nervios.

Con el paso de los meses, y tras nuevas intervenciones del área de salud mental, la menor volvió a señalar directamente al celador como responsable de un abuso sexual. Según fuentes judiciales, el día en que ingresó armada a la escuela lo habría hecho con la intención de buscarlo, aunque el hombre no estaba presente porque se encontraba de franco.

La imputación

Se espera que en las próximas horas la menor declare en Cámara Gesell para resguardar su integridad y aportar detalles técnicos fundamentales para la imputación formal. La fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para procesar al detenido por abuso sexual agravado por su condición de encargado de guarda o aprovechando la situación de convivencia en el ámbito educativo.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 113133 1000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un comerciante persiguió en camioneta a dos ladrones tras el robo de su bicicleta y atropelló a uno.

Mendoza: un hombre persiguió a los ladrones de su bicicleta y mató a uno al atropellarlo con su camioneta

Villa y Lomónaco, las figuras de la Lepra mendocina y el Rojo, respectivamente.
play

En un partidazo, Independiente lo tenía pero se quedó sin nada: perdió 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.

Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

Tim Berners-Lee, creador de la web.

El creador de la web cuestionó a las plataformas que emplean "algoritmos adictivos" para retener usuarios

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, tuvo su primera cena con su familia.
play

Nahuel Gallo tuvo una primera cena "muy argentina" con su familia tras su liberación

El hombre quiso escapar por debajo de los vagones.

Un hombre armado con un cuchillo se metió en las vías del tren Roca y paralizó una formación

Rating Cero

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

El actor de 71 años sorprendió con sus dichos.

Francella reconoció el mal momento del cine y la TV en el país: "Hoy no hay trabajo, es la verdad"

El exparticipante de GH quedó envuelto en un hecho policial con su padre.

Gran Hermano: una grave denuncia sacude a la familia de Thiago Medina

Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin en Telemundo en la presentación del adelanto de Somos más.
play

"Somos más": el himno latino para el Mundial 2026 que lanzaron Emilia Mernes, Xavi, Carlos Vives y Wisin

Las hijas de los artistas comparten nombre: ambas se llaman Margarita. 

Aseguran que Griselda Siciliani y Fito Páez tuvieron un romance secreto

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

últimas noticias

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

Hace 17 minutos
Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Hace 24 minutos
Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.

Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

Hace 28 minutos
Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La UIA pidió "respeto", pero reafirmó su "vocación de trabajar junto al Gobierno"

Hace 28 minutos
La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

Hace 29 minutos