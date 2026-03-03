Giro en el caso de la niña atrincherada en una escuela en Mendoza: detuvieron a un celador por abuso sexual

La detención se produjo luego de que la menor de 14 años relatara que el hombre la abusó en el colegio Marcelino Blanco de La Paz. El día que entró armada fue a buscarlo, pero estaba de franco.

La menor de 14 años fue con el arma de su padre al colegio para buscar a su abusador.

El caso de la alumna de 14 años que entró armada en una escuela de La Paz, en Mendoza, en septiembre pasado, dio un giro y se convirtió en la investigación de un episodio de abuso sexual de menores: la joven habría llevado el arma para confrontar a un trabajador del colegio que había abusado de ella.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó la detención de un celador del colegio Marcelino Blanco, acusado de abusar sexualmente de la menor. Después de ese hecho, la chica se atrincheró en la institución educativa con un arma 9 milímetros.

El victimario fue aprehendido luego de que la víctima relatara que el celador la había abusado en el colegio, dichos que fueron confirmados en varias entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis.

Con esto quedó relegada la hipótesis de grooming y se sospecha que la menor habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el colegio porque no estaba de turno.

El pasado 14 de septiembre, la menor acudió al establecimiento con un arma calibre 9 milímetros que pertenecía a su padre, quien era oficial en la provincia de San Luis. La estudiante disparó al aire en tres ocasiones y no hubo heridos, al tiempo que sus compañeros permanecieron resguardados en las aulas a la espera de que se normalice la situación.

Tras más de cinco horas de tensión, oficiales del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) controlaron la situación, la niña entregó el arma y fue derivada a un hospital, donde se encontraba internada junto a sus padres. La adolescente habría apuntado con la pistola a sus compañeros, quienes recibieron asistencia por crisis de nervios.

Con el paso de los meses, y tras nuevas intervenciones del área de salud mental, la menor volvió a señalar directamente al celador como responsable de un abuso sexual. Según fuentes judiciales, el día en que ingresó armada a la escuela lo habría hecho con la intención de buscarlo, aunque el hombre no estaba presente porque se encontraba de franco.

La imputación

Se espera que en las próximas horas la menor declare en Cámara Gesell para resguardar su integridad y aportar detalles técnicos fundamentales para la imputación formal. La fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para procesar al detenido por abuso sexual agravado por su condición de encargado de guarda o aprovechando la situación de convivencia en el ámbito educativo.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 113133 1000.