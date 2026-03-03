3 de marzo de 2026 Inicio
Susto en Sarandí: se derrumbó el techo de una vivienda y un auto quedó aplastado

El siniestro ocurrió durante la madrugada en una zona residencial, en la intersección de las calles Villegas y General Molina: el techo de una casa se desplomó de forma repentina.

Por

El derrumbe del techo de una casa ocurrió durante la noche del lunes. No se registraron heridos

Durante la noche del lunes los vecinos del partido bonaerense de Sarandí vivieron un momento de gran susto cuando el techo y un lateral de una vivienda se derrumbó en una zona residencial, en la intersección de las calles Villegas y General Molina.

El joven de 17 años se encuentra en grave estado. 
El hecho ocurrió cerca de las 22:30 cuando, por causas que se investigan, se produjo el desmoronamiento del techo y un lateral de una casa de manera repentina. Por el caso, un auto antiguo de colección, que se encontraba en el lugar, quedó aplastado, pero afortunadamente no se registraron heridos.

“A las 23:30 me avisaron del derrumbe acá que era la casa de mis padres, que estaba en proceso de venta, pero por problemas de la sucesión se frenó. De igual modo, una persona que supuestamente la iba a comprar guardaba las cosas acá, por eso dejaba el auto y sus herramientas”, explicó Gustavo, dueño de la vivienda afectada.

En diálogo con C5N, el hombre aseguró que el auto “quedó destrozado”, ya que “cayó la losa, supuestamente lo que cayó fue una viga, pero no sé si había una rajadura en la parte de la medianera”. “Hace 6 años que no vivo más acá. Cuando yo vivía sabía más o menos cómo era el mantenimiento de la casa y se lo hacía. Pero cuando me fui ya quedó a cargo de esa persona, que solo venía a guardar sus cosas y nada más. Muy pocas veces venía”, detalló.

Según se podía ver en las imágenes, el peso de la estructura aplastó el techo del vehículo, dejándolo prácticamente irreconocible y con destrucción total. Momentos después que se produjo el colapso, personal de Bomberos Voluntarios de la zona y efectivos policiales arribaron al lugar para asistir a los habitantes de la vivienda.

Se derrumbó una vivienda en Sarandí: no hubo heridos de gravedad

Los servicios de emergencia acudieron al domicilio y no se registraron víctimas fatales ni lesionados de consideración, al tiempo que se analizaban distintas hipótesis sobre el hecho.

Por su parte, según detalló la periodista Mariela López Brown de C5N, Defensa Civil informó que pese al desmoronamiento “no hay peligro de derrumbe, y como no hay luz ni gas, tampoco existe alguna probabilidad que provoque algún tipo de explosión, que termine colapsando la propiedad”. De igual modo, hay una pared que está en duda ya que tiene grietas probablemente termine siendo derrumbado.

Lo que se terminó derrumbando es un local que había en la parte delantera, mientras que en la trasera está la vivienda que no sufrió grandes daños. “Quedó la parte de la vivienda, pero hay que ver lo que me dice Defensa Civil del procedimiento a futuro. Seguramente habrá que demoler todo”, se sinceró Gustavo.

