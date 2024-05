Máximo Thomsem habló por primera vez y apuntó contra sus compañeros: "Que no me imputen cosas que hicieron otros"

Thomsen fue condenado a prisión perpetua el 6 de febrero de 2023 junto con Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Matías Benicelli, por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones leves.

Sobre la trágica noche, el joven indicó que llegó borracho a Le Brique y que en un momento se encontraba parado junto a la barra y lo ve a Matías Benicelli que "se estaba agarrando la cara y me dijo que le pegaron. Al toque lo agarra del cuello un Seguridad, lo levanta y le digo: 'por favor, bajalo que lo vas a matar'". Acto seguido, la Seguridad del lugar les ordenó que se retiren del establecimiento.

"En ese momento desconocía y después me enteré que había sido Fernando el que le pegó. Porque Matías estaba separándolo a él con otra persona, que nunca supe quien era, y cuando le puso la mano en el pecho, se ve que se sintió amenazado y le pegó una piña en la frente", aseguró. "A mi me pusieron como que yo me peleé adentro del boliche y yo nunca me peleé adentro del boliche", sostuvo.

Además, haciendo mención a la grabación de las cámaras del local en la que se lo ve forcejeando con un guardia y amenazando a otra persona, indicó que "no es un gesto, sino que cuando me agarran yo me quiero sacar el brazo". Además, afirmó que el supuesto gesto no iba dirigido a Báez Sosa ya que "nunca tuve ni contacto visual con Fernando".

En relación al momento en que son echados del lugar, Thomsen señaló: "No pude hablar nada (con mis amigos). Cuando me sacan, me estaban asfixiando. Cuando paso por la puerta siento que me pegan dos piñas en la costilla y una en la cabeza los de Seguridad".

"En ese momento surge una pelea. Mis amigos se pelean con otro grupo de pibes que estaba ahí, se agarran a piñas", agregó y afirmó que se trata de la pelea previa al crimen de Fernando que fue filmada por Lucas Pertossi.

"Inmediatamente que se terminan de pelear, me dicen 'ya fue, vamos'... Estoy cruzando la calle, escucho a uno que estaba haciendo como burla y escucho 'si, es ese'. Veo que van corriendo, un amigo se metió en una ronda de ocho personas y yo me metí. Después me enteré que el que estaba haciendo burla era Fernando", agregó

En otro fragmento de la entrevista, Thomsen señaló que el que le pega la primera piña a Fernando fue Enzo Comelli "porque era el que le había pegado a Matías, le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo. Siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire".

"Después me enteré que yo si le había pegado a Fernando. Y es algo que pasó y yo no me voy a esconder. Desde el primer día quise contar todo pero no me dieron nunca la oportunidad. Nos metían el 'no, porque puede ser contraproducente'. Yo quería contar que si, había sido partícipe. Pero no había tenido ningún tipo de intención de que pasara eso", señaló en referencia a la estrategia de la defensa anterior.

El joven negó lo declarado por testigos que aseguraron que había agarrado de los pelos a Fernando y lo golpeó contra el piso. "No pasó. Yo solo me acuerdo que entré a tirar patadas, no tenía noción de lo que estaba haciendo", indicó. Además ratificó que quien le pegó una patada a Báez Sosa cuando se encontraba tirado en el piso fue Ciro Pertossi: "Yo no fui. Eso se comprobó que esa patada no llega a impactar. Siempre dijeron que esa persona fui yo pero claramente no era".

NOTICIA EN DESARROLLO