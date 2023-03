Mataron a puñaladas a una mujer en su local en Rosario: analizan cabellos encontrados en su mano

La policía reportó que la mujer tenía múltiples heridas de arma blanca aunque la puerta del local comercial no fue forzada, no faltaban elementos de valor y las cámaras de seguridad no mostraban el ingreso de terceros.

Los médicos forenses detectaron heridas de defensa, otras lesiones cortantes producidas por otra persona con un arma blanca en la zona del cuello, en el maxilar, la nuca y los hombros.

El fiscal a cargo de la investigación, Adrián Spelta, dispuso el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia del negocio contiguo para poder determinar quién ingresó al local. Además se ordenó peritar el teléfono de la mujer y el de su esposo, así como los cabellos que estaban en la mano de la mujer.