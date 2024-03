Más de 600 jardines comunitarios corren peligro de cierre ante el recorte de fondos del Gobierno

La directora de jardín que auspició como sede del encuentro contó que de los 12 mil puestos de cuidadores que trabajan en jardines comunitarios de la provincia de Buenos Aires, el 70% recibía el programa Potenciar Trabajo que en la actualidad un gran porcentaje dejaron de recibir, situación que pone en riesgo el normal funcionamiento de los establecimientos.

"No está llegando mercadería. Antes el Estado ayudaba. Con eso pudimos hacer muchas cosas dentro de nuestras instituciones y poder brindar lo mejor para la comunidad", expresó la mujer.

Karina, quien trabaja en el jardín "Lápices de Colores" de Lomas de Zamora, destacó la importancia del trabajo que realiza su jardín en un "territorio bastante difícil" y denunció que el Gobierno dejó de pagarle los 78 mil pesos que cobraba del programa social.

"El presidente no sabe cómo se trabaja en los jardines. Me gustaría que haga un poquito de territorio con la gente de Capital Humano y se empiecen a mover en las zonas difíciles del conurbano. Somos mujeres que trabajamos y estudiamos. No vivimos del Potenciar, el Potenciar es un básico que recibimos que nos ayuda para el boleto, las fotocopias", indicó.

Por su parte Gisela, del jardín "Manuelita" del barrio La Paz de Quilmes oeste contó que en su establecimiento hay dos trabajadoras que reciben el Potenciar y actualmente y denunció que en la actualidad no le están llegando los fondos nacionales. "Si nos sacan los dos Potenciar la situación es preocupante. Somos pocas las que trabajamos en la institución y necesitamos que conserven el Potenciar porque es una ayuda muy importante", destacó.

Viviana, del jardín "Mundo Feliz" de Almirante Brown, hizo hincapié en el rol que realizan los jardines comunitarios donde además de educar y cuidar a los hijos de los trabajadores de los barrios también se los alimenta brindando desayuno, almuerzo y/o merienda y denunció la falta de envío de mercadería por parte del Gobierno.