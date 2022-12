Maritchu Seitún: "El momento para poner el límite es un segundo antes de enojarte"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la profesional destacó que "hay que entender que son chiquitos, que no tienen fortaleza interna y que hay que ayudarlos a hacer caso. El adolescente suele decir a todo que no porque no le gusta que lo mandes. La clave de un buen límite es el no enojo, no ofenderme y no desilusionarme", reconoció.