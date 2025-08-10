Maridaje especial: qué vinos son los mejores para acompañar unas empanadas

Las empanadas son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina, y su versatilidad permite disfrutarlas en todo tipo de ocasiones. Por eso, a la hora de elegir una bebida que acompañe este clásico, muchos optan por un buen vino.
Algunos expertos enólogos recomiendan opciones específicas que armonizan de forma ideal con distintos tipos de relleno.
Ya sea de carne, jamón y queso, humita o verdura, cada variedad tiene su propia personalidad y sabor característico. El maridaje adecuado no solo realza el sabor de las empanadas, sino que también transforma la comida en una experiencia mucho más completa.
Si hablamos de maridaje, existen varias opciones de vinos tintos que combinan perfectamente con empanadas. Por ejemplo, el Cabernet Franc o el Tannat son variedades intensas y reconocidas, ideales para acompañar empanadas de carne. Una excelente alternativa para una noche entre amigos o en pareja es disfrutar una de estas empanadas con un Tannat Reserva 2022 de Bodega Garzón.
Por su parte, las empanadas rellenas de fiambres y quesos también se maridan muy bien con vinos blancos. Las variedades más clásicas, como jamón y queso, cuatro quesos, o queso con morrón y aceitunas, son comunes en cualquier local de empanadas caseras. Para acompañarlas, los vinos más recomendados son el Pinot Grigio o el Sauvignon Blanc, aunque también se destacan opciones como el Albariño Single Vineyard, considerado un referente entre los vinos blancos uruguayos.