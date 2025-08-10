Maridaje especial: qué vinos son los mejores para acompañar unas empanadas Algunos expertos enólogos recomiendan opciones específicas que armonizan de forma ideal con distintos tipos de relleno. Por







Las empanadas son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina, y su versatilidad permite disfrutarlas en todo tipo de ocasiones. Por eso, a la hora de elegir una bebida que acompañe este clásico, muchos optan por un buen vino.

Ya sea de carne, jamón y queso, humita o verdura, cada variedad tiene su propia personalidad y sabor característico. El maridaje adecuado no solo realza el sabor de las empanadas, sino que también transforma la comida en una experiencia mucho más completa.

Cuáles son los mejores vinos para acompañar las empanadas -Vino y empanadas Si hablamos de maridaje, existen varias opciones de vinos tintos que combinan perfectamente con empanadas. Por ejemplo, el Cabernet Franc o el Tannat son variedades intensas y reconocidas, ideales para acompañar empanadas de carne. Una excelente alternativa para una noche entre amigos o en pareja es disfrutar una de estas empanadas con un Tannat Reserva 2022 de Bodega Garzón.