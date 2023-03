Mariana Gallego: "Hay un prejuicio de que una mujer pueda defender a un hombre" 

Mariano Gallego en Right Now.

La abogada Mariana Gallego, que lleva defiende a Rodrigo de Paul en la disputa con Camila Homs, y representa a exfutbolistas como Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi, afirmó en Right Now que "hay un prejuicio en el hecho de que una mujer pueda defender a un hombre". Y aclaró que en su caso lo importante es que "hago mi trabajo con respeto y altura, pensando que la ley es para todos igual".

Loto Plus: resultados del sorteo 3549 del sábado 4 de marzo de 2023

"Yo elegí una especialidad que es penalista y me fui para el derecho de familia, yo como mujer me siento más cómoda para litigar, pero me peleo más en los tribunales de familia que un tribunal oral. Para mi en el derecho de familia el centro son los pibes", sostuvo ante Julieta Camaño.